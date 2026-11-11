Số liệu lạm phát vượt dự đoán của Mỹ kéo giá vàng giảm gần 3%

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng giảm gần 3% trong phiên giao dịch 10/11 sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo, qua đó thúc đẩy đồng USD cùng lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh, đồng thời củng cố các dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn trong năm nay.

Vào lúc 18 giờ 54 phút GMT (tức 1 giờ 54 phút sáng ngày 11/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống 4.028,39 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2026 chốt phiên cũng giảm 2,0%, xuống 4.030,20 USD/ounce.

Chuyên phân tích Edward Meir của công ty Marex cho rằng vàng đã gặp yếu tố bất lợi ngắn hạn khi các chỉ số lạm phát gia tăng cao hơn dự đoán.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 0,4% trong tháng trước, nối tiếp mức tăng 0,6% ghi nhận vào tháng 9. Mức tăng này cao hơn so với dự báo 0,3% do các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó.

Thống đốc Fed Christopher Waller trước đó khẳng định sẽ ủng hộ các biện pháp thắt chặt mạnh tay hơn nếu báo cáo CPI quá nóng. Dữ liệu lạm phát gia tăng cùng phát biểu này đã khiến thị trường gia tăng dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong kỳ họp tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của sàn CME, thị trường hiện đã gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ dự đoán mức tăng 0,5 điểm phần trăm đã nhích từ 0% trước khi công bố dữ liệu lạm phát lên mức 10%.

Song song với đó, đồng USD tăng giá so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, đồng thời lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ cũng ghi nhận đà đi lên.

Đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Cùng chung đà giảm trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 3,95% xuống 51,30 xu Mỹ/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,7% xuống 1.534,38 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 10/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.