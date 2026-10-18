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Số liệu kỳ lạ của Bruno Fernandes

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Từng là người "cứu" MU hết lần này đến lần khác, Bruno Fernandes mùa này lại đang trở thành một bài toán nan giải ngoài dự kiến đối với HLV Michael Carrick.

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Anh Tuấn · 18/10/2026

Mùa giải trước, Bruno Fernandes ghi 9 bàn và có 21 pha kiến tạo tại Premier League, góp công lớn giúp MU kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ ba. Anh cũng là cầu thủ được Carrick tin tưởng gần như tuyệt đối nhờ khả năng sáng tạo và tinh thần thi đấu.

Tuy nhiên, từ vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đội trưởng MU lại đang trở thành một "gánh nặng" trên sân.

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở chỗ,nếu không thể đóng góp vào mặt trận tấn công, anh gần như không mang lại giá trị nào khác.

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Không ai còn

nhận ra Bruno Fernandes

Ở trận thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League hôm 13/10, Bruno thi đấu 80 phút trước khi rời sân. Tiền vệ 32 tuổi không tạo ra nhiều khác biệt, trong khi hàng công MU tiếp tục gặp khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương.

Đây cũng không phải lần đầu cầu thủ người Bồ Đào Nha "mất tích" trên sân. Bruno Fernandes đã thi đấu trọn vẹn 6 trận đầu tiên của United tại Premier League, ghi 3 bàn thắng và có 1 pha kiến ​​tạo.

Thống kê này không tệ, nhưng điều nghịch lý là cả 4 lần đóng góp bàn thắng đó đều đến từ trận đấu gặp Ipswich, trận đấu duy nhất trong 6 trận mà MU giành chiến thắng.

Thành tích này có tốt hơn so với khởi đầu mùa giải trước, khi anh chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 6 trận đầu tiên và không có pha kiến ​​tạo nào.

Tuy nhiên, sự so sánh không thể chỉ dừng lại ở số bàn thắng và kiến ​​tạo. Mùa giải trước, Fernandes thi đấu ở một vị trí khác, gần hơn với vị trí tiền vệ phòng ngự mà Ruben Amorim ưa thích.

Thống kê về khả năng đóng góp bàn thắng và lối chơi của Bruno qua từng mùa giải. Ảnh: Sky Sports.

Trong khi đó, những con số hiện tại cho thấy sự suy giảm về khả năng sáng tạo và tầm ảnh hưởng của tiền vệ này đối với lối chơi MU.

Cụ thể, Bruno Fernandes đạt trung bình 3,3 cú sút mỗi trận, tỷ lệ cao thứ hai trong sự nghiệp, chỉ sau con số 3,5 cú sút mỗi trận mà anh ấy đạt được vào mùa giải 2020-2021.

Tuy nhiên, độ chính xác lại là điểm yếu. Trung bình tiền vệ mang áo số 8 chỉ có 0,8 cú sút trúng đích mỗi trận, tỷ lệ thấp thứ hai trong sự nghiệp.

Khả năng tạo cơ hội càng làm rõ thêm bức tranh này. Trung bình số cơ hội mà Bruno Fernandes tạo ra mỗi trận đã giảm xuống còn 2,5, mức thấp thứ hai kể từ khi anh gia nhập MU, so với 4 cơ hội mỗi trận mùa trước.

Theo BBC, cho đến nay, tiền vệ này chỉ tạo ra đúng một cơ hội rõ rệt, đó là đường chuyền giúp Bryan Mbeumo có cơ hội đối mặt với khung thành trong trận đấu với Ipswich.

Trong khi đó, ở mùa giải trước, trung bình Bruno Fernandes luôn tạo ra ít nhất một cơ hội rõ rệt trong mỗi trận đấu.

Đó là một khoảng cách rất lớn, và nó cho thấy khả năng đưa đồng đội vào những vị trí quyết định của ngôi sao sinh năm 1994 đã giảm sút như thế nào.

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Đã đến lúc

ấn nút báo động đỏ?

Trong chương trình Fiery Fridays của talkSPORT, nhà báo Alex Crook cho rằng Bruno không còn duy trì được tầm ảnh hưởng như mùa trước. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công, trong khi thể trạng của anh cũng chưa đạt mức tốt nhất.

Crook cho rằng Carrick không nên tiếp tục sử dụng Bruno chỉ vì anh là đội trưởng. Để tiền vệ người Bồ Đào Nha nghỉ một vài trận có thể giúp anh hồi phục thể lực, đồng thời tạo cơ hội cho MU thử nghiệm phương án khác.

Đề xuất này gây chú ý bởi Bruno từ lâu được xem là một trong những cầu thủ khó thay thế nhất tại Old Trafford. Anh không chỉ đảm nhận nhiệm vụ sáng tạo mà còn thực hiện phần lớn các tình huống cố định, thường xuyên di chuyển rộng và có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ.

Loại Fernandes lên băng ghế dự bị sẽ là một quyết định táo bạo của Carrick. Đầu tiên, ai sẽ thay thế anh? Mason Mount là một lựa chọn hiển nhiên. Matheus Cunha cũng có thể chơi ở vị trí số 10. Tuy nhiên, tung cả hai vào sân lúc này đều mang tính thử nghiệm đầy rủi ro giữa muôn trùng sóng gió.

Nếu quyết định này phản tác dụng, Carrick sẽ tự chuốc lấy sự chỉ trích nặng nề hơn gấp bội. Không có câu trả lời nào dễ dàng ở đây.

Những đường chuyền của Bruno đã không còn tạo ra sự nguy hiểm như thường lệ. Ảnh: Sporting Life.

Dưới thời HLV người Anh, Bruno đã chơi 96% tổng số phút tối đa. Anh chỉ bị thay ra vỏn vẹn 3 lần, trước Man City, Liverpool và trước Atletico, nhưng tất cả đều sau phút 81.

Ngoài ra, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ ngồi dự bị đúng một lần trong trận gặp Brighton ở EFL Cup. Nói cách khác, Carrick gần như không thể xoay xở nếu thiếu Bruno.

Dù vậy, vị HLV này chắc chắn là người đầu tiên nhận ra sự sa sút của người đội trưởng. Vượt ra ngoài hiệu suất thi đấu, thật khó tin khi Bruno mất tới 23 phút chỉ để hoàn thành đường chuyền đầu tiên trong trận gặp Tottenham.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ cơ thể của anh cũng đang phát đi những tín hiệu tiêu cực. Mọi biểu cảm quen thuộc đã trở lại, với sự thất vọng tuôn trào qua những cử chỉ thể chất.

Nếu nhìn sâu hơn, sự sa sút của Fernandes có thể liên quan đến những yếu tố nằm ngoài khả năng của chính anh.

Tình trạng thể chất là một trong những vấn đề đó. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hiếm khi vắng mặt trong các trận đấu, nhưng những nghi ngờ về thể lực của anh đã gây lo ngại trong những tuần gần đây sau khi anh bị loại khỏi trận đấu với Na Uy tại UEFA Nations League.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus, giải thích rằng cựu cầu thủ của Sporting đã thi đấu trong tình trạng đau đớn, một dấu hiệu cho thấy gánh nặng thể chất mà Bruno đang phải chịu đựng.

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