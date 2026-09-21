Số liệu độc lập tiết lộ điều bất ngờ về lưu lượng qua eo biển Hormuz

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết dữ liệu theo dõi độc lập cho thấy số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz ít hơn nhiều so với con số mà quân đội Mỹ công bố.

Theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, "số lượng tàu qua lại theo cả hai hướng chỉ ở mức một chữ số", trong khi số liệu từ Cơ quan Hợp tác và Hướng dẫn Hải quân Mỹ về Vận tải biển cho thấy lưu lượng trung bình đạt hơn 30 lượt tàu qua eo biển chiến lược này mỗi ngày trong 72 giờ qua.

Dù theo số liệu nào, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết lưu lượng hàng hải vẫn thấp hơn mức trước khi chiến tranh Iran nổ ra vào ngày 28/2

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trước chiến tranh khoảng 21 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đi qua Hormuz, chưa kể sản phẩm tinh chế và condensate (khí ngưng tụ).

Trong một thông điệp video phát đi vào ngày 19/9, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhận định đà phục hồi trong lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng rõ rệt.

Ông Cooper cho biết các luồng vận tải chính qua eo biển hiện đã sạch thủy lôi, và các nước đồng minh trong khu vực Vịnh Ba Tư đã vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu thô qua tuyến đường này trong hai tháng qua.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, mức độ đe dọa đối với khu vực vẫn ở mức "nghiêm trọng", trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ tấn công, âm mưu tấn công và hành vi quấy nhiễu của Iran.

Ít nhất ba vụ tấn công đã được ghi nhận trong 72 giờ qua, trong đó một vụ tấn công ngày 18/9 đã gây hỏa hoạn trên một tàu chở dầu.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh nhấn mạnh: "Những hành động này tiếp tục cho thấy ý định của Iran nhằm khẳng định sự hiện diện dọc các tuyến hàng hải trọng yếu và duy trì sức ép đối với các tàu thuyền qua lại".

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh nói thêm rằng lưu lượng hàng hải qua eo biển Bab al-Mandeb và khu vực phía Nam Biển Đỏ cũng duy trì ở "mức thấp" kể từ tháng 7, nhưng cho biết không có vụ tấn công mới nào được ghi nhận trong vài ngày qua.

Sức ép ngày càng gia tăng đối với nguồn cung dầu Trung Đông đã khiến giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng.

Vào lúc 5 giờ 02 phút ngày 21/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent tăng 81 xu Mỹ, hay 0,78%, lên 104,68 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 101,06 USD/thùng, tăng 76 xu Mỹ, tương đương 0,76%.