Số liệu bất ngờ về iPhone Duo tại quê hương của Samsung

Số lượng iPhone Duo đến tay người dùng Hàn Quốc khá hạn chế trong giai đoạn đầu mở bán. Ảnh: The Verge.

Theo Newspim, số liệu trên do giới viễn thông Hàn Quốc tổng hợp trước khi iPhone Duo chính thức được mở bán vào ngày 23/10. Trong khi đó, 3 nhà mạng lớn tại nước này ghi nhận trung bình khoảng 20.000 lượt kích hoạt smartphone mỗi ngày.

Lượng máy ban đầu hạn chế khiến các nhà mạng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dù đã triển khai nhiều hoạt động tiếp thị để thu hút người mua, các doanh nghiệp vẫn chưa thể bảo đảm nguồn cung trong giai đoạn đầu.

Tình trạng này diễn ra khi iPhone Duo nhanh chóng hết suất giao sớm trên website Apple. Chỉ khoảng 30 phút sau khi mở đặt trước ngày 16/10, lịch giao của một số phiên bản đã chuyển sang tháng 1/2027.

Những khách hàng đặt mua muộn có thể phải chờ hơn 3 tháng để nhận máy. Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone chưa công bố số lượng đơn đặt trước hoặc sản lượng thực tế. Vì vậy, thời gian giao hàng kéo dài chưa đủ chứng minh nhu cầu vượt xa dự báo ban đầu.

Theo Newspim, nguyên nhân chính nằm ở những khó khăn trong quá trình sản xuất. Dẫn nguồn chuỗi cung ứng Foxconn, tờ Jiemian của Trung Quốc từng đưa tin tỷ lệ lắp ráp thành phẩm đạt tiêu chuẩn của iPhone Duo chỉ nhỉnh hơn 60% tính đến ngày 17/9.

Điều này đồng nghĩa gần 4/10 thiết bị sản xuất ra chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng. Nguồn tin cho rằng dây chuyền có thể cần đến một năm để đạt tỷ lệ thành phẩm ổn định theo tiêu chuẩn Apple.

Những vấn đề này không chỉ xuất hiện ở khâu lắp ráp cuối cùng. Theo báo cáo ngày 19/10 của Meritz Securities, tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn đối với bản lề ngoài và kính siêu mỏng (UTG) cũng chưa đạt kỳ vọng.

Đây là 2 linh kiện quan trọng của điện thoại gập. Khác với smartphone thông thường, iPhone Duo cần cơ chế bản lề chính xác và màn hình có khả năng chịu tác động khi đóng mở liên tục.

Song, việc tăng số lượng linh kiện không đồng nghĩa số lượng điện thoại hoàn thiện sẽ tăng tương ứng. Nếu tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn chưa cải thiện, nhà máy vẫn gặp khó khăn khi mở rộng sản xuất.

Một yếu tố khác là chiến lược phân phối toàn cầu. Theo Bloomberg, Apple ban đầu cân nhắc ưu tiên thị trường Mỹ và Trung Quốc, sau đó mới mở rộng sang các quốc gia khác.

Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã quyết định triển khai đặt trước tại hơn 70 thị trường cùng thời điểm. Việc phân bổ lượng hàng ban đầu cho nhiều quốc gia khiến nguồn hàng tại từng thị trường chịu thêm áp lực.

Ngày 21/10, Apple cũng xác nhận chỉ có số lượng nhỏ iPhone Duo tại các cửa hàng bán lẻ. Riêng Hàn Quốc, khách hàng không thể đến mua trực tiếp nếu chưa đặt hàng trực tuyến. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi người dùng nội địa đã quen với nhiều mẫu smartphone gập của Samsung.