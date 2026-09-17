Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai làm việc với Đại học Thái Nguyên

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị liên quan.

Về phía Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo Đại học Thái Nguyên cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên tập trung trao đổi về các nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới; quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Lào Cai; đồng thời rà soát các thiết chế, chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai trên địa bàn.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Một trong những nội dung được hai bên quan tâm là nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Lào Cai.

Hai bên tập trung trao đổi về mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nguồn lực và lộ trình triển khai các trung tâm.

Đối với Vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, các đại biểu tập trung rà soát những nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển mô hình; nghiên cứu khả năng phối hợp với Đại học Thái Nguyên trong tổ chức, vận hành mô hình kết nối "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Chuyên gia - Nhà đầu tư", qua đó hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; cơ chế phối hợp, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Lào Cai với Đại học Thái Nguyên; đồng thời xác định một số lĩnh vực, bài toán thực tiễn có tiềm năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao trong thời gian tới.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh xác định là nền tảng, động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra các giá trị mới cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, năng lực nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia và các thiết chế khoa học, công nghệ của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển. Trong khi đó, Đại học Thái Nguyên có đội ngũ chuyên gia, hệ thống phòng thí nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực.

Đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Vì vậy, Lào Cai mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Thái Nguyên theo hướng gắn nguồn lực khoa học, công nghệ với những bài toán thực tiễn của địa phương, ưu tiên các giải pháp có tính ứng dụng, khả thi và tạo giá trị cụ thể. Lào Cai kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở các công trình, dự án riêng lẻ mà hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài, chia sẻ nguồn lực và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai sẽ làm đầu mối tổng hợp các nội dung trao đổi, tiếp thu ý kiến của các bên để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung, trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định, Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với hệ thống các trường thành viên, viện, trung tâm nghiên cứu và đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí khẳng định, với thế mạnh về nông nghiệp vùng cao, dược liệu, y tế cộng đồng, du lịch sinh thái và kinh tế biên mậu, Lào Cai là địa bàn có nhiều tiềm năng để Đại học Thái Nguyên mở rộng hợp tác, đưa nguồn lực khoa học, công nghệ gắn với nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng thống nhất chủ trương nghiên cứu thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đồng thời phối hợp nghiên cứu mô hình Vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về cơ chế phối hợp, nguồn lực và các nội dung cụ thể để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên thống nhất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung hợp tác; xác định những vấn đề ưu tiên, đầu mối phối hợp và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đã khảo sát, tìm hiểu thực tế mô hình tổ chức, hoạt động, cơ sở vật chất và phương thức vận hành một số thiết chế nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên. Qua đó, hai bên trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khả năng vận dụng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác tìm hiểu mô hình nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên.