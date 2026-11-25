Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; chuyên viên các sở, ngành liên quan và các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Nội dung tập huấn: Thu thập, xử lý và chuẩn hoá dữ liệu năm 2026, xây dựng phương pháp và bộ dữ liệu chuẩn phục vụ tính toán TFP tỉnh Cao Bằng; tính toán, phân tích và công bố chỉ số TFP tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2026, phân tích đóng góp của các yếu tố vốn, lao động và TFP vào tăng trưởng GRDP; phân tích năng suất lao động theo ba khu vực kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và hiệu quả sử dụng vốn (ICOR) giai đoạn 2021 - 2026; xác định điểm nghẽn ảnh hưởng đến tăng trưởng TFP; xây dựng kịch bản tăng trưởng TFP giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2027; đề xuất nhóm giải pháp và danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên nâng cao năng suất của tỉnh; chuyển giao phương pháp tính toán, cập nhật chỉ số TFP và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phục vụ, theo dõi, đánh giá lâu dài.

Hội nghị tập huấn là bước khởi đầu quan trọng giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ngành trong việc tiếp cận và ứng dụng chỉ số TFP, rà soát, cung cấp, chuẩn hóa các nguồn dữ liệu thống kê ngành đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và kịp thời phục vụ công tác tính toán, đánh giá chỉ số TFP hằng năm của tỉnh.