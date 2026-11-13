Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn sử dụng trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức

Các học viên dự hội nghị tập huấn.

Các học viên được giới thiệu các nội dung: Tổng quan về trợ lý AI; hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản; trình diễn trực tiếp và hướng dẫn thực hành trên hệ thống; hướng dẫn thao tác và thực hành các bài tập ứng dụng trên ViettelTammi về sử dụng AI; giải đáp vướng mắc, giúp các học viên hiểu được các thao tác.

Qua tập huấn làm cơ sở giúp cho các học viên nắm được kiến thức, chức năng sử dụng trợ lý AI trong giải quyết công việc, góp phần tạo chuyển biến trong phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.