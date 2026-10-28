Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Viettel Lai Châu về triển khai nền tảng Viettel Tammi

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Phạm Quang Cường – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Giám đốc Viettel Lai Châu; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn của hai đơn vị...

Quang cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030 giữa UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); đồng thời triển khai thực hiện Công văn số 7954/UBND-VX ngày 17/9/2026 của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai nền tảng hợp nhất Viettel Tammi, cung cấp kênh thông tin chính thống, bảo mật tới cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu xem phóng sự giới thiệu về nền tảng hợp nhất Viettel Tammi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu được theo dõi phim phóng sự giới thiệu về nền tảng hợp nhất Viettel Tammi và những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai. Đại diện Viettel Lai Châu giới thiệu các tính năng, tiện ích của nền tảng; khả năng ứng dụng trong hoạt động trao đổi thông tin, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Viettel Lai Châu đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh triển khai khởi tạo, thiết lập trang thông tin chính thức (OA) trên nền tảng Viettel Tammi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng; từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối số, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, trao đổi thông tin và sử dụng các tiện ích trên môi trường số.

Các đại biểu Sở Khoa học và Công nghệ xem demo các tính năng của Viettel Tammi.

Phát biểu tại buổi làm việc các đồng chí Phạm Quang Cường – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Giám đốc Viettel Lai Châu làm rõ thêm các nội dung phối hợp triển khai, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời đề cập các giải pháp tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng, nâng cao hiệu quả vận hành nền tảng, đáp ứng nhu cầu kết nối, trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Viettel Lai Châu chủ động mở rộng phạm vi ứng dụng, nâng cao hiệu quả nền tảng.

Thông qua buổi làm việc, hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung hợp tác chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Viettel. Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả nền tảng Viettel Tammi, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, phục vụ người dân và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.