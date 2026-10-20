Sở Khoa học và Công nghệ điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các trung tâm trực thuộc

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các trung tâm trực thuộc sở mới được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Thanh Cảnh

Cụ thể, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Hùng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20-10-2026. Điều động và bổ nhiệm bà Dương Trúc Lâm, Phó Trưởng phòng Đổi mới sáng tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20-10-2026 và giao bà Dương Trúc Lâm phụ trách Trung tâm cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Cảnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cần phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tập trung sớm ổn định tổ chức, bộ máy để cùng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.