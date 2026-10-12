Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo trung tâm, phòng chuyên môn mới được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Thảo Quế

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Hùng Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm ông Đào Đức Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chuyển đổi số. Bên cạnh đó, sở cũng thực hiện điều động, luân chuyển và bổ nhiệm một số công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc để phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thảo Quế

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang đề nghị: Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo sở mong muốn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cũng như tăng cường đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Văn Viện. Ảnh: Thảo Quế

Dịp này, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Viện, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Hòa được Chủ tịch UBND thành phố điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 5-10.