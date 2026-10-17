Sơ khảo 'Giọng hát hay Tây Hồ': Bồi dưỡng tài năng âm nhạc từ cơ sở

Hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” năm 2026 nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: T.H

Phát biểu tại cuộc thi, bà Phạm Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết Hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” năm 2026 được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân Tây Hồ. Thông qua hội thi, các hạt nhân văn nghệ của phường sẽ được thỏa sức sáng tạo, thể hiện niềm đam mê ca hát, đồng thời thụ hưởng những giá trị nghệ thuật do chính quần chúng nhân dân phường Tây Hồ tạo nên. Hội thi sẽ tiếp thêm động lực để công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động, học tập, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Vòng sơ khảo Hội thi “Giọng hát hay Tây Hồ” năm 2026 thu hút 100 thí sinh đến từ các đơn vị tham gia tranh tài. Những thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn vào vòng chung khảo, dự kiến tổ chức ngày 23-10 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Tây Hồ.

Hội thi dành cho nhân dân trên địa bàn từ 6 đến 75 tuổi. Ảnh: T.H

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia cuộc thi là những người có năng khiếu ca hát, đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn phường, trong độ tuổi từ 6 đến 75 tuổi. Với phạm vi lứa tuổi rộng, cuộc thi tạo điều kiện để nhiều thế hệ cùng tham gia phong trào văn nghệ quần chúng, thể hiện tình yêu âm nhạc và tình cảm dành cho quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội.

Các thí sinh dự thi đơn ca những ca khúc Việt Nam có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội, phường Tây Hồ; tình yêu lao động, tuổi trẻ và những ước mơ hướng tới tương lai.

Tại vòng sơ khảo, các thí sinh mang đến nhiều ca khúc thuộc những dòng nhạc và phong cách biểu diễn khác nhau. Ở nhóm thí sinh từ 6 đến 18 tuổi, các ca khúc dự thi thể hiện sự đa dạng trong lựa chọn đề tài, từ tình yêu gia đình, mái trường đến niềm tự hào dân tộc và khát vọng tuổi trẻ. Những bài hát như “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Việt Nam trong tôi là”, “Ước mơ của mẹ”, “Lượm” và “Hào khí Việt Nam” góp phần tạo nên màu sắc riêng cho phần thi của các thí sinh nhỏ tuổi.

Một tiết mục của thí sinh dự thi. Ảnh: T.H

Trong khi đó, nhóm từ 19 đến 50 tuổi mang đến nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, người lính và Hà Nội, như “Màu hoa đỏ”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Hà Nội nơi tìm về”, “Hà Nội đêm trở gió” và “Hà Nội niềm tin và hy vọng”.

Ở nhóm từ 51 đến 75 tuổi, các thí sinh lựa chọn nhiều ca khúc gắn với tình yêu Hà Nội, quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca, chèo. Có thể kể đến các bài hát “Bài ca Hà Nội”, “Người Hà Nội”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, cùng những tiết mục chèo, xẩm như “Chân quê”, “Luyện năm cung” và “Hà Nội đẹp mãi trong ta”.

Đây là dịp khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: T.H

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, các thí sinh được Ban giám khảo đánh giá theo thang điểm 10, dựa trên các tiêu chí: Chủ đề, khả năng thể hiện ca khúc, kỹ thuật xử lý tác phẩm, nhịp phách, kỹ thuật thanh nhạc, phong cách, bản lĩnh biểu diễn, trang phục và các hình thức minh họa khác.

Thông qua cuộc thi, phường Tây Hồ hướng tới phát hiện những giọng ca có năng khiếu, triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào văn nghệ quần chúng. Đây cũng là dịp khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần tại địa phương.