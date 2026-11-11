Sơ kết việc tổ chức thi hành Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh

Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo UBND các phường; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi Nghị quyết số 05 được thông qua, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình XTTM hằng năm; hướng dẫn các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, HTX xây dựng và đăng ký đề án, hoạt động XTTM theo nội dung, đối tượng và mức hỗ trợ quy định...

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự hội nghị

Kết quả, trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh đã triển khai hoàn thành 9/9 chương trình XTTM đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời thực hiện các hoạt động XTTM khác theo yêu cầu thực tế. Tổng kinh phí hỗ trợ thực tế đã được thực hiện là hơn 1,39 tỷ đồng, đạt 100% kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 5/3/2026 phê duyệt Chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn năm 2026 gồm 13 chương trình với tổng kinh phí dự kiến hơn 8,5 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai hoàn thành 4 chương trình XTTM và đang tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình theo kế hoạch…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, thực tiễn hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh đang phát sinh nhiều nội dung mới gắn với xu hướng chuyển đổi số, đổi mới phương thức quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường... Tuy nhiên, những nội dung này chưa thuộc phạm vi hỗ trợ của nghị quyết, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất. Do đó, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung, mở rộng các nội dung hỗ trợ, bảo đảm chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động XTTM trong giai đoạn hiện nay…

Đại diện HTX Bản Toòng (xã Đồng Đăng) phát biểu tại hội nghị

Đại diện HTX xã Mai Sao Lạng Sơn (xã Nhân Lý) nêu khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả tổ chức thi hành Nghị quyết số 05; đồng thời tham luận một số nội dung về công tác phối hợp triển khai hoạt động XTTM, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP; kết quả tham gia các chương trình XTTM...

Đại diện các doanh nghiệp, HTX cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng chính sách, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, HTX; làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình tiếp cận, triển khai và thụ hưởng chính sách; đồng thời tiếp thu các đề xuất để nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách XTTM, bảo đảm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin một số nội dung doanh nghiệp, HTX quan tâm

Việc tổ chức sơ kết Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh giúp nhìn nhận đầy đủ hơn quá trình triển khai chính sách, làm cơ sở để đánh giá tính phù hợp của các quy định hiện hành. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, bảo đảm chính sách ngày càng sát với thực tiễn hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh.