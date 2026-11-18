Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện mục tiêu hướng đến xây dựng Lạng Sơn đạt tiêu chí “tỉnh không ma túy” vào năm 2030, cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã báo cáo đánh giá toàn diện kết quả triển khai vòng sơ khảo. Trải qua thời gian phát động và tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 20/10/2026, vòng sơ khảo được tổ chức dưới hình thức thi viết đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên từ 16 đến 35 tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Nội dung thi là tìm hiểu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận diện thực trạng sử dụng ma túy trong thanh, thiếu niên.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải Nhì cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Căn cứ kết quả chấm điểm khách quan từ Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã công bố và trao thưởng cho 19 bài dự thi đạt giải cao nhất tại vòng sơ khảo, gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng thông báo 6 đơn vị xuất sắc nhất được lựa chọn tiếp tục tranh tài tại vòng chung khảo gồm: Đoàn Trường THPT chuyên Chu Văn An, Chi đoàn Trường Mầm non Na Sầm, Chi đoàn Trường THCS Tân Thanh, Đoàn Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Đoàn Trường THPT Đồng Đăng và Đoàn Thanh niên phường Tam Thanh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho Đoàn Trường THPT chuyên Chu Văn An

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai chi tiết các nội dung, hình thức, thể lệ cùng yêu cầu, nhiệm vụ chuẩn bị cho vòng chung khảo. Theo thể lệ, vòng chung khảo sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, bao gồm 4 phần thi trọng tâm: Chào hỏi, Hiểu biết, Xử lý tình huống và thi Tài năng.

Ở các phần thi này, 6 đội thi sẽ kết hợp đa dạng các loại hình nghệ thuật để truyền tải thông điệp về quyết tâm, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy, gắn chặt với bản sắc văn hóa và truyền thống của địa phương.

Các đại biểu tham gian khu trưng bày các bài dự thi

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị được chu đáo, chặt chẽ, hướng tới một vòng chung khảo thành công, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và góp phần thiết thực vào công tác đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.