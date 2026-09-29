Sơ kết, tuyên truyền nhân rộng mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an Sơn La

Hội nghị sơ kết, tuyên truyền nhân rộng mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an tỉnh Sơn La năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mô hình dân vận khéo “Thực hiện bốn cùng với dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới tại địa bàn xã Sốp Cộp” được Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La đăng ký xây dựng từ năm 2022. Giai đoạn 2022-2026, Phòng đã cử hơn 50 lượt cán bộ đến xã Sốp Cộp nắm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự (ANTT) và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp tại địa bàn, không để xảy ra phức tạp về ANTT. Đơn vị tổ chức 10 cuộc tuyên truyền cho 1.500 lượt cán bộ, nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân chấp hành quy chế biên giới, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ đường biên, mốc giới. Đơn vị đã tiếp xúc 90 lượt người có uy tín, tập trung tại các bản giáp biên giới, địa bàn khó khăn, phức tạp về ANTT để nắm tình hình; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh với tổng kinh phí hơn 85 triệu đồng.

Giao lưu với điển hình trong mô hình dân vận khéo.

Đại diện 13 Công an xã biên giới ký cam kết thực hiện mô hình.

Tại hội nghị đã diễn ra chương trình giao lưu với những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện mô hình dân vận khéo; ra mắt mô hình “Bản bình yên - Nhân dân tự quản về ANTT, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026-2030”. Mô hình được triển khai tại 13 xã biên giới của tỉnh, tập trung triển khai thống nhất 5 nội dung tự quản, gồm: Tự quản về ANTT, tự quản về an ninh biên giới, tự quản giải quyết mâu thuẫn, tự quản về giao thông và tự quản phòng cháy, thiên tai và cứu nạn.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện mô hình. Cục sẽ tiếp tục hướng dẫn, động viên, phổ biến kinh nghiệm và cách làm sáng tạo của mô hình để các đơn vị, địa phương học tập, nhân rộng. Đề nghị Công an tỉnh Sơn La tiếp tục lựa chọn, triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu các hình thức, phương pháp dân vận phù hợp, thiết thực, bảo đảm quyền lợi của người dân. Quá trình thực hiện cần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn giáp biên giới, phức tạp về ANTT.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc chuyển trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về mô hình dân vận khéo Công an Sơn La.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong xây dựng mô hình dân vận khéo.