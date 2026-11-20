Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh đã bước đầu phát huy vai trò là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đến nay, công tác tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đạt 100% mục tiêu, chỉ tiêu đề án đề ra; cấp xã, phường kiện toàn đầy đủ các trung đội dân quân cơ động, binh chủng và tổ dân quân tại chỗ tại các thôn, bản, khối phố gắn với sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các đơn vị đã huy động 4.817 lượt cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và 43.256 lượt cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết. Công tác bảo đảm chế độ, chính sách được thực hiện nghiêm túc, chi trả chế độ ngày công đạt 327.600 đồng/người/ngày và tiền ăn 72.000 đồng/người/ngày, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng DQTV và Ban CHQS cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách, trang thiết bị, chế độ chính sách cho lực lượng theo đúng quy định.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai nghị quyết trong giai đoạn 2026 - 2030, việc sơ kết nhằm đánh giá những chuyển biến bước đầu để nhận diện đúng vấn đề đang đặt ra và xác định rõ giải pháp tiếp tục thực hiện.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch sát thực tế, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình.

Các địa phương cần quản lý chặt chẽ nguồn công dân, củng cố tổ chức lực lượng vững mạnh, rộng khắp và xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã có đủ năng lực, trách nhiệm; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, sát đối tượng, địa bàn và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, các địa phương và cơ quan chức năng chủ động rà soát nhu cầu, bố trí ngân sách bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách, mua sắm trang bị, công cụ hỗ trợ, xây dựng thao trường huấn luyện và chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới.

Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực, phối hợp rà soát nội dung, mục tiêu của nghị quyết và đề án để đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tổ chức cơ quan quân sự địa phương khi cán bộ quân đội chính quy đảm nhiệm các chức danh Ban CHQS cấp xã.

Đồng chí yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, báo cáo tiến độ từng chỉ tiêu, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng DQTV tỉnh có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.