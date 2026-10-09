Sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải 'chính quy, an toàn, hiệu quả'

Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh, 5 năm qua, ngành xe máy-vận tải quân sự đã triển khai toàn diện, rộng khắp, đồng bộ PTTĐ; quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. PTTĐ được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của các đơn vị, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành xe máy-vận tải

Nổi bật là vận chuyển bảo đảm tốt cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và xây dựng đơn vị; vận chuyển phục vụ các lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; vận chuyển phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục thiên tai, thảm họa môi trường, phòng, chống thiên tai, sự cố... Giai đoạn 2021-2026, toàn ngành vận chuyển gần 7,4 triệu tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong PTTĐ giai đoạn 2021-2026.

Hội nghị khẳng định, PTTĐ đã tạo động lực cho cơ quan, đơn vị xe máy-vận tải trong toàn quân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức biên chế ngành xe máy-vận tải được củng cố, thống nhất, hoàn thiện ở cả ba cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Các đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, củng cố hệ thống doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Đặc biệt, PTTĐ đã cổ vũ, phát huy, nâng cao ý thức cần kiệm, bảo đảm vận chuyển năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức vận chuyển hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ngành xe máy-vận tải quân sự đã quán triệt, triển khai sâu rộng, hiệu quả PTTĐ. Kết quả thực hiện PTTĐ đã góp phần quan trọng để các đơn vị vận tải toàn quân và ngành xe máy-vận tải quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ, khả năng SSCĐ của toàn quân trong giai đoạn cách mạng mới.

Thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu ngành xe máy-vận tải quân sự tiếp tục triển khai toàn diện, bảo đảm PTTĐ phát triển sâu rộng, vững chắc, tạo đột phá vào tổ chức, biên chế, xây dựng cơ quan, đơn vị vận tải vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác vận tải.

Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức chỉ huy, điều hành của cán bộ chỉ huy các cấp và chất lượng, hiệu quả công tác vận tải của các đơn vị. Kết hợp khai thác các phương tiện vận tải từ nền kinh tế quốc dân, vận dụng linh hoạt các phương thức, hình thức vận tải, nâng cao năng lực vận tải ở các cấp.

Gắn kết chặt chẽ PTTĐ ngành với PTTĐ Quyết thắng và các PTTĐ, cuộc vận động của các cấp các ngành, bảo đảm PTTĐ phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả, xứng đáng với tầm vóc, truyền thống của ngành xe máy-vận tải.