Sơ kết mô hình camera an ninh trong xây dựng nông thôn mới năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Đại tá Hoàng Trọng vỹ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; Đinh Quang Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Thổ; lãnh đạo, chuyên viên phòng nghiệp vụ thuộc Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phong Thổ; lãnh đạo UBND các xã, phường lân cận…

Đại biểu dự hội nghị.

Mô hình camera an ninh được triển khai từ tháng 12/2025, đã lắp đặt các mắt camera tại 8 vị trí trọng điểm, thuộc phạm vi 7/30 thôn, bản của xã Phong Thổ. Việc lắp đặt camera tại các vị trí trọng điểm đã tạo thêm "tai mắt" hỗ trợ lực lượng Công an xã trong quản lý địa bàn, theo dõi người và phương tiện qua lại, nhất là vào ban đêm và tại những khu vực lực lượng công an không thể bố trí cán bộ thường xuyên. Hệ thống góp phần nâng cao khả năng giám sát 24/24 giờ, cung cấp hình ảnh khách quan để xác minh thời gian, địa điểm, nhân thân, phương tiện và hướng di chuyển của các đối tượng liên quan đến vụ việc. Qua đó, công tác nắm tình hình, phòng ngừa và xử lý vi phạm được thực hiện chủ động, kịp thời hơn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình camera an ninh xã Phong Thổ.

Qua thống kê, từ tháng 12/2025 đến nay, mô hình đã giúp lực lượng Công an xã có thêm căn cứ rà soát diễn biến, xác định phương tiện, hướng di chuyển và phục vụ xác minh, xử lý theo quy định 2 vụ, 2 đối tượng công an xã thụ lý về hành vi cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, mô hình cũng giúp đấu tranh hiệu quả với các tội phạm về ma túy. Công an xã trực tiếp phát hiện, bắt giữ, khởi tố 12 vụ, 17 đối tượng, thu giữ 4,06 gam heroin và 0,80 gam methamphetamine; xử phạt hành chính 1 vụ, 1 đối tượng, số tiền 3,5 triệu đồng. Hệ thống camera tại các nút giao thông trọng điểm cũng hỗ trợ xác định tuyến, hướng di chuyển của đối tượng, phương tiện nghi vấn, góp phần rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh.

Đại tá Hoàng Trọng vỹ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thay mặt Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình camera an ninh xã Phong Thổ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến để làm rõ hơn hiệu quả do mô hình camera an ninh mang lại tại xã, bản và đề xuất giải pháp để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Công an tỉnh Lai Châu, chính quyền và nhân dân xã Phong Thổ đã đạt được trong triển khai mô hình camera an ninh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Công an tỉnh Lai Châu chủ động hướng dẫn, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lựa chọn, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); hướng dẫn quản lý và nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương xã Phong Thổ cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư xây dựng và duy trì các mô hình phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn như mô hình “Camera an ninh”.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) trao quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu xây dựng và triển khai mô hình.

... trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu xây dựng và triển khai mô hình.

Trong dịp này, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đã có các phần quà tặng 1 tập thể, 3 cá nhân; tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu xây dựng và triển khai mô hình.