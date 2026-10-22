Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm ở Quảng Trị

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Cuối.

Trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh này được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Các lực lượng chức năng tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên. Qua quá trình xác minh, tổ chức tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Trong năm 2026 và quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các lực lượng trong việc rà soát địa bàn, xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm, góp phần đưa các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang theo quy định.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tỉnh Quảng Trị tập trung triển khai các giải pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó chú trọng thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, đã lấy mẫu 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh thu nhận 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.

UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026. Ảnh: Hoàng Cuối.

Việc mở rộng thu thập mẫu sinh phẩm, kết hợp với rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và đối chiếu thông tin đang tạo thêm cơ sở khoa học phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Từng bước giải quyết những trường hợp còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của nhiều gia đình sau thời gian dài chờ đợi.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.