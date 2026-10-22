Sơ kết giai đoạn 1 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện: Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 2; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện một số xã, phường.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, triển khai giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đã khai quật 579/579 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó: 346 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; 233 mộ không lấy được mẫu. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan lấy mẫu ADN đối với 1.664 thân nhân liệt sĩ.

Đại biểu dự hội nghị

Hằng tháng, Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai kế hoạch khảo sát, xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn có thông tin về mộ liệt sĩ. Kết quả, đã tiến hành khảo sát, xác minh 16 thông tin, trong đó, có 8 thông tin chính xác; huy động 615 lượt cán bộ thường trực và dân quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đã tìm kiếm, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành trước 150 ngày và vượt 60% chỉ tiêu Quân khu 2 giao.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tham luận tại hội nghị

Giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu tìm kiếm, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ trở lên; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 100% các mộ có một phần thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật, không để sót, lọt đối tượng; bổ sung hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập giai đoạn 2.

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; kết hợp chặt chẽ giữa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, dữ liệu số hóa và kết quả giám định ADN. Tiếp nhận và hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính sau giám định ADN bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để nhầm lẫn.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.