Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu, chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo, đến ngày 31/10/2026, các lực lượng thuộc Quân khu 2 đã huy động 43.618 ngày công, tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ; trong đó 396 hài cốt tìm thấy trong nước, 33 hài cốt tại Lào. Kết quả đạt 61,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và 52,32% chỉ tiêu của chiến dịch. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai gắn với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Toàn Quân khu đã rà phá 10.553,87/11.740ha, đạt 89,9%.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, Quân khu đã khai quật 11.366 phần mộ tại 174 nghĩa trang thuộc diện lấy mẫu; thu được 9.619 mẫu đủ điều kiện, đạt 84,6%. Việc bàn giao mẫu hoàn thành từ ngày 10/9/2026. Đồng thời, lấy mẫu sinh phẩm của 31.873/33.144 thân nhân liệt sĩ, đạt 96,16%.

Tại Điện Biên, giai đoạn 1 của chiến dịch đã huy động 225 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm tại xã Sín Thầu hoàn thành trên diện tích 154,3ha. Tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật 4.607 phần mộ tại 7 nghĩa trang thuộc diện lấy mẫu; bàn giao 4.343 mẫu đủ điều kiện cho Viện Pháp y Quân đội. Thực hiện rà soát thông tin 815 trường hợp liệt sĩ, lập dữ liệu 766 trường hợp thân nhân và thu thập 482 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp của tỉnh Điện Biên trong triển khai chiến dịch, nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; phân công rõ người, rõ việc, đẩy mạnh tuyên truyền hướng về cơ sở, đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính tôn nghiêm trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, Điện Biên đặt mục tiêu hoàn thành 100% việc rà soát hồ sơ; quy tập từ 20 hài cốt liệt sĩ trở lên; số hóa 100% hồ sơ mộ chí và hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ còn một phần thông tin tại nghĩa trang.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Quân khu 2 khen thưởng 13 tập thể, 25 cá nhân; UBND tỉnh Điện Biên khen thưởng 10 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.