Sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2026

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh; triển khai đồng bộ các lĩnh vực tuyên giáo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức. Toàn tỉnh mở được 206 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 13.252 học viên.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Chỉ thị. Đến nay, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 2.316 mô hình, điển hình học tập và làm theo gương Bác.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo trung tâm, đồng thời thảo luận một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các báo cáo; việc cập nhật, cung cấp các văn bản, thông tin tuyên truyền; việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, lực lượng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các cơ quan, đơn vị xác định những hạn chế, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân từ đó nghiêm túc đề ra giải pháp khắc phục. Các cấp ủy cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, từ đó xác định rõ nội dung, phương pháp và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, làm cơ sở nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải bám sát phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), gắn với kiểm tra, đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể, định lượng rõ ràng, lấy kết quả thực hiện làm thước đo. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại các cụm xã để trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo tại cơ sở, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, ban sẽ lấy ý kiến của cơ sở và nghiên cứu tổ chức các cụm thi đua về công tác tuyên giáo, tạo không khí thi đua, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.