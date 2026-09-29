Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Cùng dự có lãnh đạo vụ thuộc UBKT Trung ương; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện thường trực, lãnh đạo UBKT một số đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình KTGS kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn. Qua đó đạt được một số kết quả quan trọng.

Về công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 264 tổ chức đảng và 930 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 tổ chức đảng và 112 đảng viên. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Công tác giám sát tiếp tục được các cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên…

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Cùng đó, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Việc xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm bảo đảm khách quan, công tâm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được; nêu một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị, KTGS có trọng tâm, trọng điểm; tập trung hoàn thành các chương trình, kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và chất lượng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu đối với công tác KTGS và gắn nhiệm vụ này với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng đó, cần tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm; tập trung giám sát các lĩnh vực trọng tâm như: mục tiêu tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, kinh tế cửa khẩu, quản lý và sử dụng tài sản công, sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi số, công tác cán bộ… Đồng thời thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong công tác KTGS để kịp thời phát hiện nguy cơ phát sinh sai phạm.

Cùng đó, các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nâng cao chất lượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp; theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau KTGS; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác KTGS để có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, UBKT Tỉnh ủy khẩn trương cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ thành danh mục công việc chi tiết, xác định rõ đơn vị chủ trì, thời gian hoàn thành và duy trì chế độ báo cáo định kỳ. Đồng thời ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Trong chương trình, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.