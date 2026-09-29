Sơ kết 5 năm thực hiện tiêu chuẩn 'An toàn về an ninh, trật tự'

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và Công an cấp xã. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, 1 năm thực hiện Thông tư số 48/2025/TT-BCA đã tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu ban hành và duy trì thực hiện hiệu quả các nội dung, tiêu chí trong thông tư; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn. Mặc dù tại một số địa phương, số lượng đầu mối thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA có biến động do ảnh hưởng của sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, việc đăng ký và công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” vẫn được duy trì ở mức cao, thường xuyên trên 90%.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ và Nhân dân xã Yên Nguyên.

Thông qua thực hiện các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường. Nhiều vụ việc mâu thuẫn được phát hiện, hòa giải và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực được kéo giảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm; phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, cấp uỷ, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo quán triệt, nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới theo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28-7-2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28-7-2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí đề nghị các đơn vị chuyên môn Bộ Công an rà soát, nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28-12-2021 của Bộ Công an phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo hướng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện xây dựng các địa bàn, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA. Tỉnh Tuyên Quang vinh dự có 1 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Công an. Nhân dịp này, Công an tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA.