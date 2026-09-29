Sơ kết 5 năm thực hiện tiêu chuẩn 'An toàn về an ninh, trật tự'

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và điểm cầu công an cấp xã. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Sau 5 năm triển khai, Thông tư số 124/2021/TT-BCA đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường, nhiều vụ việc mâu thuẫn được phát hiện, hòa giải và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT; tình hình ANTT cơ bản ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực được kéo giảm; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được chú trọng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Nhiều khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện thông tư đạt kết quả tích cực và duy trì bền vững tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hằng năm, trở thành điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Quảng Ngãi, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, An Giang, Vĩnh Long...

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, lực lượng Công an tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung thông tư phù hợp với tình hình thực tiễn; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, các mô hình tự quản trong vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, địa phương; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Công an các đơn vị, địa phương và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo Công an tỉnh chuyển trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Sở Tài chính.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó, tỉnh Sơn La có Sở Tài chính được nhận Bằng khen.