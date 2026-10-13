Sơ kết 3 tháng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, trật tự công cộng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau 3 tháng triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh (từ ngày 2/6 đến 2/9/2026), Công an tỉnh đã bố trí trên 1.100 Tổ công tác 191, gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, hình sự, cơ động, điều tra tội phạm về ma túy và công an cấp xã, phường, tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hoá trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản 6.268 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 27 tỷ đồng; tạm giữ trên 3.600 phương tiện. Trong đó, lỗi vi phạm về nồng độ cồn chiếm trên 42,6%; học sinh vi phạm trên 1.000 trường hợp. Các lực lượng cũng đã phát hiện, kiểm tra đối với 43 vụ việc điều khiển xe không biển số, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm; khởi tố 9 vụ/35 bị can; ngăn chặn, làm tan rã trên 20 vụ việc hẹn thanh toán, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng của các nhóm thanh, thiếu niên.

Sự xuất hiện thường xuyên của các Tổ công tác 191 trên các tuyến giao thông, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm thời gian qua đã góp phần kéo giảm 137 vụ phạm pháp hình sự, giảm 44 vụ trộm cắp tài sản; giảm 34 vụ cố ý gây thương tích so với 3 tháng trước liền kề.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nòng cốt là Công an tỉnh trong triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác 191, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, khung giờ phức tạp; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, khai thác hiệu quả các trang thiết bị nghiệp vụ, hệ thống camera và thông tin trên không gian mạng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là đối với thanh, thiếu niên, học sinh. Đặc biệt, cần gắn trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong giáo dục thanh, thiếu niên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai kế hoạch.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, 5 tập thể và 81 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.