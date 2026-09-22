Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình 'Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông'

Sơ kết 2 năm xây dựng và thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông”

Sau 2 năm triển khai, mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe; 20 chủ doanh nghiệp và 100% lái xe tham gia mô hình ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho trên 2.000 lượt lái xe thuộc các doanh nghiệp tham gia mô hình.

Đại biểu dự hội nghị

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức 25 buổi kiểm tra hơn 300 lượt phương tiện, người điều khiển trước khi xe xuất bến. Kết quả, 100% phương tiện bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và điều kiện kinh doanh vận tải; 100% lái xe, nhân viên phục vụ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Mô hình góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệu quả phối hợp quản lý và kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông trao Giấy khen cho các tập thể.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình; nghiên cứu mở rộng mô hình sang các lĩnh vực kinh doanh vận tải khác; vận động các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng đưa đón học sinh tham gia mô hình; phát huy vai trò, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lái xe, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông trao Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh./.