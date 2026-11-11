Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33

Các đại biểu dự hội nghị

Đại diện Sở Tư pháp báo cáo 1 năm thực hiện Nghị quyết số 33

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi nghị quyết được ban hành, Sở Tư pháp được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Theo đó, Sở Tư pháp đã phổ biến, tuyên truyền các quy định của nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến những quy định mới về công tác chứng thực, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm rõ phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

UBND các xã, phường căn cứ quy định và tình hình thực tế tại địa phương để ban hành quyết định ủy quyền, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Ngoài ra, Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn UBND cấp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan đến việc ban hành quyết định ủy quyền, thời hạn, sử dụng con dấu trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Đến nay, 65/65 UBND cấp xã đã ban hành quyết định ủy quyền thực hiện công tác chứng thực. Kết quả, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải quyết 217.691 việc chứng thực bản sao, 31.843 việc chứng thực chữ ký, 887 việc chứng thực chữ ký người dịch và 3.478 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trong đó, 90.046 việc được ủy quyền cho công chức thực hiện theo Nghị quyết số 33.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc như: nhu cầu chứng thực cao, tình trạng quá tải vào một số thời điểm vẫn xảy ra; hạ tầng thông tin có thời điểm phát sinh lỗi, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc; một số hồ sơ có yếu tố pháp lý phức tạp, người được ủy quyền cần được hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thường xuyên…

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau một năm triển khai Nghị quyết số 33; kịp thời nhận diện những hạn chế, bất cập để tham mưu giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chứng thực, ủy quyền chứng thực nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ người dân.