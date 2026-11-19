Cùng bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy và Thanh Thủy sở hữu vẻ đẹp cùng phong cách riêng. Tiểu Vy đăng quang năm 2018, lúc 18 tuổi. Bốn năm sau, Thanh Thủy trở thành chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022, ở tuổi 20. Từ dấu mốc ấy, hai người đẹp từng bước xây dựng hình ảnh riêng qua các hoạt động thời trang, giải trí.

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy và Thanh Thủy cùng hội ngộ tại sự kiện của Erik, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Khi đặt nhan sắc của hai nàng hậu cạnh nhau, sự khác biệt thể hiện rõ qua đường nét gương mặt và cách lựa chọn phong cách. Tiểu Vy mang vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút. Đôi mắt sâu, khuôn môi đầy đặn cùng những đường nét rõ giúp cô tạo ấn tượng ở các góc chụp cận.

Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt, kết hợp màu môi trầm hoặc gần sắc da, có thể làm nổi bật vẻ trưởng thành của Tiểu Vy. Trong khi đó, nụ cười tươi lại mang đến cho cô cảm giác gần gũi, rạng rỡ. Sự linh hoạt trong biểu cảm giúp người đẹp thể hiện nhiều sắc thái, từ quyến rũ đến nhẹ nhàng.

Ở Thanh Thủy, nét thu hút nằm ở gương mặt thanh tú và nụ cười mềm mại. Những tông trang điểm tươi sáng giúp tôn vẻ trẻ trung, đồng thời giữ được sự hài hòa của tổng thể. Khi kết hợp cùng cách làm tóc đơn giản, nàng hậu mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, thanh thoát.

Mái tóc ngắn gần đây bổ sung thêm nét cá tính cho Thanh Thủy. Kiểu tóc gọn làm rõ đường nét gương mặt, tạo cảm giác năng động và có phần tinh nghịch. Sự thay đổi này cũng mở ra thêm lựa chọn cho người đẹp khi phối trang phục, phụ kiện và thử nghiệm những cách trang điểm khác nhau.

Từ sân khấu Hoa hậu Việt Nam đến những lần xuất hiện trước công chúng, cả hai đều có sự thay đổi trong cách thể hiện bản thân. Tiểu Vy khai thác lợi thế ở ánh mắt và nét sắc sảo, còn Thanh Thủy có thể biến hóa từ ngọt ngào sang hiện đại bằng việc thay đổi kiểu tóc. Những chi tiết ấy khiến màn “so kè” nhan sắc có thêm điểm để quan sát bên cạnh đường nét tự nhiên.

Hình ảnh 2 nàng hậu tại sự kiện Erik.

Cùng có xuất phát điểm từ một cuộc thi, Tiểu Vy và Thanh Thủy cho thấy hai cách xây dựng hình ảnh khác nhau. Sức hút của mỗi người còn đến từ biểu cảm, thần thái và cách lựa chọn phong cách phù hợp. Đó cũng là những yếu tố giúp hai nàng hậu giữ dấu ấn riêng khi được đặt cạnh nhau.