So kè Google Maps và ứng dụng điều hướng của Toyota

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Drive Connect là hệ thống điều hướng được Toyota phát triển dành riêng cho các dòng xe Toyota và Lexus. Dịch vụ này hoạt động trực tiếp trên màn hình trung tâm của xe, tích hợp bản đồ thời gian thực, trợ lý ảo và cả hỗ trợ viên trực tuyến trong một số tình huống.

Ngoài dẫn đường cơ bản, hệ thống còn nằm trong gói Toyota Connected Services, bao gồm nhiều tính năng như khởi động từ xa, hỗ trợ an toàn và quản lý xe.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của Drive Connect là mô hình trả phí, khoảng 15 USD mỗi tháng, đồng thời chỉ hoạt động trong hệ sinh thái xe Toyota. Điều này khiến nó khó cạnh tranh về độ phổ biến so với các ứng dụng di động.

Ngược lại, Google Maps vẫn giữ lợi thế rõ rệt nhờ tính miễn phí và khả năng hoạt động đa nền tảng, từ điện thoại đến Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài dẫn đường xe hơi, ứng dụng còn mở rộng sang các phương tiện khác như đi bộ, xe đạp và phương tiện công cộng, giúp nó trở thành lựa chọn “đa dụng” hơn cho người dùng.

Điểm đáng chú ý là Google Maps cũng đang tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo Gemini, cho phép hỗ trợ hội thoại và trả lời câu hỏi trong quá trình điều hướng, dù vẫn chưa đạt mức “trợ lý người thật” như một số dịch vụ cao cấp của hãng xe.

Dù Drive Connect có lợi thế về tích hợp sâu trong xe và trải nghiệm cá nhân hóa, Google Maps vẫn chiếm ưu thế lớn nhờ miễn phí, phổ biến toàn cầu và hệ sinh thái rộng. Điều này khiến 2 nền tảng không hoàn toàn cạnh tranh trực diện mà phục vụ các nhu cầu khác nhau của người lái xe.