So Ji Sub tặng vàng cho khán giả

So Ji Sub là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám nhờ khả năng diễn xuất cùng phong thái điềm đạm, cuốn hút. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam tài tử còn được yêu mến bởi cách đối đãi chân thành với những người đồng hành và ủng hộ mình.

Mới đây, So Ji Sub tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi tổ chức buổi fan meeting tại Đài Loan và chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng khán giả.

Cụ thể, theo Chosun, nam diễn viên đã gặp gỡ người hâm mộ châu Á sau khi bộ phim Agent Kim Reactivated (Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động) khép lại, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả địa phương.

So Ji Sub giao lưu cùng khán giả ở Đài Loan. (Ảnh từ Chosun)

Trong buổi gặp gỡ, So Ji Sub mang đến nhiều hoạt động giao lưu thú vị, trực tiếp tương tác với người hâm mộ. Chia sẻ cảm xúc khi trở lại Đài Loan tổ chức fan meeting sau một năm, So Ji Sub bày tỏ niềm hạnh phúc và mong muốn có thể gắn bó với người hâm mộ như những người bạn đã quen biết từ lâu.

Tuy nhiên, chi tiết khiến khán giả bất ngờ nhất chính là món quà mà nam tài tử chuẩn bị. Thay vì những vật phẩm lưu niệm thông thường, So Ji Sub đích thân chuẩn bị những thỏi vàng dành tặng người hâm mộ. Anh chia sẻ: "Tôi không biết mọi người thích món quà nào nên đã lựa chọn bằng tất cả sự chân thành".

Nam diễn viên tiết lộ mỗi khi hoàn thành một dự án phim, anh thường chuẩn bị quà riêng cho các nhân viên hậu trường. Trong số đó, vàng là món quà được mọi người yêu thích nhất. Vì vậy, lần này anh quyết định đặt làm những thỏi vàng nhỏ để dành tặng khán giả.

Để có cơ hội nhận món quà đặc biệt từ thần tượng, người hâm mộ phải tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến So Ji Sub. Sau khi vượt qua thử thách với 5/7 câu trả lời chính xác, một nữ khán giả may mắn được mời lên sân khấu nhận quà trực tiếp từ nam diễn viên.

Đáng chú ý, So Ji Sub còn cẩn thận giới thiệu ý nghĩa món quà. Anh cho biết đây là thỏi vàng được thiết kế riêng, bên trên có khắc dòng chữ tiếng Hàn với nội dung: "Cảm ơn vì đã chào đón tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Thân gửi, So Ji Sub".

Không chỉ trao tặng món quà giá trị, nam diễn viên còn chủ động hỏi nữ khán giả: "Tôi có thể ôm bạn được không?" trước khi dành cho cô một cái ôm ấm áp ngay trên sân khấu. Hành động tinh tế này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

So Ji Sub tặng vàng để tri ân khán giả.

Thực tế, việc So Ji Sub tặng vàng cho những người đồng hành sau mỗi dự án không phải chuyện mới. Nam diễn viên vốn nổi tiếng với thói quen sử dụng tiền cá nhân để chuẩn bị quà cho ê-kíp và các diễn viên cùng hợp tác. Khi bộ phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động kết thúc, anh từng chi khoảng 100 triệu won để mua vàng tặng nhân viên và đồng nghiệp.

Sau khi những hình ảnh tại fan meeting được chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội, hành động của So Ji Sub tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ gây chú ý bởi món quà có giá trị, nam tài tử còn ghi điểm nhờ sự chu đáo, chân thành. Trái ngược với hình tượng trầm lặng thường thấy trên màn ảnh, So Ji Sub cho thấy một khía cạnh ngọt ngào và gần gũi khi ở bên những người yêu mến mình.