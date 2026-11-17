Diễn viên So Ji Sub khiến công chúng chú ý khi tiếp tục thể hiện sự hào phóng bằng những món quà vàng giá trị dành tặng những người đồng hành cùng mình trong công việc. Không chỉ tặng vàng cho ê-kíp sau mỗi dự án, nam diễn viên còn chuẩn bị vàng miếng làm quà đặc biệt cho người hâm mộ trong buổi gặp gỡ mới đây.

Cụ thể, đầu tháng 11 vừa qua, So Ji Sub tổ chức buổi fan meeting ở Đài Loan (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên sau một năm nam diễn viên trở lại gặp gỡ người hâm mộ tại đây. Xuất hiện trước đông đảo khán giả, tài tử bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được gặp lại những người luôn dành tình cảm cho mình.

Gần đây, So Ji Sub tổ chức fan meeting ở Đài Loan.

Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi muốn chúng ta có thể đối xử với nhau như những người bạn đã quen biết từ lâu".

Bên cạnh những lời tâm tình, nam diễn viên còn chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ, đó chính là những thỏi vàng nhỏ.

Giải thích về lựa chọn này, So Ji Sub cho biết anh không biết người hâm mộ thích món quà nào nên đã dành nhiều tâm huyết để lựa chọn. Nam diễn viên tiết lộ mỗi khi kết thúc một dự án phim, anh đều chuẩn bị quà cho các nhân viên trong ê-kíp. Trong số những món quà từng tặng, vàng luôn là lựa chọn được mọi người yêu thích nhất. Vì vậy, anh quyết định làm những thỏi vàng nhỏ để dành tặng khán giả trong dịp đặc biệt này.

Việc So Ji Sub tặng vàng cho đồng nghiệp đã trở thành một nét đặc trưng của nam diễn viên trong nhiều năm qua. Sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình The Mercenary, phát hành năm 2025, anh từng tặng mỗi thành viên trong đoàn phim, từ diễn viên, quản lý đến nhân viên hậu trường, một chỉ vàng.

Khi được hỏi về lý do thường xuyên lựa chọn vàng làm quà, So Ji Sub từng chia sẻ rằng trước đây anh cũng tặng nhiều món đồ khác nhau nhưng đôi khi người nhận lại nghĩ đó là quà được nhãn hàng tài trợ. Trong khi đó, vàng không phải món quà có thể dễ dàng nhận từ các chương trình hợp tác quảng cáo, qua đó thể hiện rõ hơn thành ý của người tặng.

Đáng chú ý, nam diễn viên còn tiết lộ một lý do thực tế nhưng đầy tinh tế: "Cuộc sống bây giờ khó khăn mà. Tôi nghĩ nếu sau này mọi người gặp chuyện không may hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì có thể bán vàng đi để sử dụng".

So Ji Sub tiết lộ lý do tặng vàng là mọi người có thể bán đi nếu gặp khó khăn.

Từ đồng nghiệp đến người hâm mộ, So Ji Sub luôn dành sự trân trọng cho những người đồng hành cùng mình. Những món quà bằng vàng không đơn thuần thể hiện điều kiện kinh tế mà còn chứa đựng sự quan tâm thiết thực của nam diễn viên. Đặc biệt, quan niệm tặng vàng để người nhận có thể bán đi khi cần thiết càng khiến hành động của anh nhận được nhiều sự chú ý.

So Ji Sub là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, sinh năm 1977. Anh bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh ăn khách.

Một số tác phẩm tiêu biểu của So Ji Sub có thể kể đến như I'm Sorry, I Love You, Master's Sun, Oh My Venus và The Battleship Island. Sở hữu ngoại hình nam tính cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc, anh được xem là một trong những tài tử được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc. Năm 2020, So Ji Sub kết hôn với phát thanh viên Jo Eun Jung.