So Ji Sub là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Ở tuổi 50, nam diễn viên tiếp tục khiến công chúng chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung cùng loạt tạo hình đa dạng.

Mới đây, So Ji Sub chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại hậu trường một buổi chụp quảng cáo cho thương hiệu bảo hiểm. Trong lần xuất hiện này, nam diễn viên thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ học sinh trung học, nhân viên văn phòng, họa sĩ cho đến hình tượng hoàng tử.

Hình ảnh mới của So Ji Sub khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Đáng chú ý, tạo hình mặc đồng phục học sinh của So Ji Sub nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dù đã bước sang tuổi 50, nam diễn viên vẫn diện trang phục này một cách tự nhiên. Gương mặt trẻ trung cùng thần thái cuốn hút khiến nhiều khán giả khó tin vào tuổi thật của anh. Diện mạo của So Ji Sub được nhận xét dường như không chịu ảnh hưởng quá nhiều của thời gian.

Bên cạnh đó, hình ảnh nam diễn viên khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử, đội vương miện và sử dụng những món phụ kiện cầu kỳ cũng trở thành tâm điểm. Với ngoại hình nổi bật cùng phong thái lịch lãm, So Ji Sub mang đến cảm giác như bước ra từ một tác phẩm cổ tích. Thậm chí, nhiều người cho rằng tạo hình này hoàn toàn phù hợp nếu anh xuất hiện trong bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress).

So Ji Sub duy trì phong độ, trẻ trung ở tuổi 50.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận thích thú từ khán giả. Một số ý kiến hài hước nhận xét nam diễn viên trẻ trung đến mức không giống người 50 tuổi. Những lời khen như: "Anh này thật sự quá đáng", "Quá đẹp", "Đáng yêu quá"... liên tục xuất hiện dưới bài đăng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, So Ji Sub còn có một năm hoạt động nghệ thuật đáng nhớ. Nam diễn viên hiện được nhắc đến như một trong những ứng viên sáng giá cho giải Daesang tại SBS Drama Awards 2026 nhờ thành tích của bộ phim Giám Đốc Kim.

Tác phẩm ghi nhận thành tích ấn tượng khi vượt mốc rating 20% chỉ sau 4 tập phát sóng, đạt mức cao nhất 23,1% trước khi khép lại. Đây được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc trong năm nay, đồng thời giúp vị thế của So Ji Sub trong cuộc đua giải thưởng thêm phần đáng chú ý.

Dẫu vậy, cuộc cạnh tranh cho chiếc cúp Daesang cũng không hoàn toàn dễ dàng. Bộ phim Doctor X: Thời Đại Của Bạch Phiến (Doctor X: The Era of the White Mafia) với sự tham gia của Kim Ji Won từng mở màn bằng rating 11,4%, cao hơn mức 9,5% của tập đầu Giám Đốc Kim. Tuy nhiên, tác phẩm khép lại với rating 15,2%, trong khi thành tích của bộ phim do So Ji Sub đóng chính vẫn nổi bật hơn.

Với sức hút từ ngoại hình đến thành tích phim ảnh, So Ji Sub đang nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm SBS Drama Awards 2026. Khán giả hiện chờ đợi liệu nam diễn viên có thể chạm tay đến chiếc cúp Daesang danh giá sau một năm hoạt động thành công hay không.