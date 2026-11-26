Trong 2 ngày 25 - 26/11/ 2026, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026.

Tích hợp mục tiêu bền vững vào thực hiện quyền sở hữu

Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ hội nghị, bà Chung-a Park - Quản lý chương trình quản trị doanh nghiệp nhà nước châu Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết, Hướng dẫn của OECD về quản trị doanh nghiệp nhà nước dành riêng Chương VII đề cập đến tính bền vững, tập trung vào bốn trụ cột: vai trò của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu; trách nhiệm của hội đồng quản trị; công bố thông tin và báo cáo phát triển bền vững; thực hành kinh doanh có trách nhiệm và gắn kết với các bên liên quan.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo OECD, mục tiêu phát triển bền vững cần được tích hợp vào chính sách sở hữu nhà nước, đi kèm kỳ vọng cụ thể đối với doanh nghiệp, cơ chế theo dõi, đánh giá và công bố kết quả. Đặc biệt, hội đồng quản trị phải chủ động đưa các rủi ro, cơ hội về phát triển bền vững vào hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Thực tiễn châu Á cho thấy việc triển khai còn chưa đồng đều, nhất là trong giám sát kết quả và công bố thông tin ở cấp độ toàn danh mục. Vì vậy, OECD khuyến nghị các quốc gia cần cụ thể hóa kỳ vọng của chủ sở hữu, nâng cao năng lực giám sát và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ kinh nghiệm Hàn Quốc, TS. Eunju Yang, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc cho biết nước này lựa chọn tích hợp ESG vào hệ thống quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động hiện hành. Hiện Hàn Quốc có 342 tổ chức công, với khoảng 400.000 cán bộ, nhân viên và tổng tài sản khoảng 1.210 nghìn tỷ won vào cuối năm 2025.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá hoạt động hằng năm của các tổ chức công có liên quan trực tiếp đến tiền thưởng và trách nhiệm của lãnh đạo. Tháng 12/2025, Hàn Quốc ban hành Hướng dẫn ESG dành cho các tổ chức công; từ năm 2026, hệ thống ALIO yêu cầu công bố thống nhất 41 chỉ tiêu ESG đối với toàn bộ 342 tổ chức. Theo khảo sát năm 2024, 100% doanh nghiệp công và tổ chức bán công đã có chiến lược ESG. Kinh nghiệm này cho thấy việc gắn mục tiêu bền vững với đánh giá hiệu quả, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm giải trình có thể tạo chuyển biến thực chất.

Ở góc nhìn Việt Nam, PGS.TS. Phạm Nga, Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Monash, Trường Kinh doanh Monash cho biết tỷ lệ sở hữu nhà nước và sở hữu liên quan đến Nhà nước tại 100 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất vẫn đáng kể, tập trung ở các ngành nguyên vật liệu cơ bản (69%), năng lượng (67%), tiện ích (51%) và bất động sản (49%). Tuy nhiên, cơ chế thù lao, khuyến khích đối với lãnh đạo còn hạn chế: 85 doanh nghiệp trong nhóm khảo sát chưa công bố tiêu chí thù lao phi tài chính và chưa đồng thời áp dụng cơ chế khuyến khích ngắn hạn, dài hạn.

Trong khi đó, nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến minh bạch thông tin, thù lao lãnh đạo, giao dịch với bên liên quan và tính độc lập của kiểm toán. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng quản trị và trách nhiệm giải trình để củng cố niềm tin cổ đông, cải thiện khả năng huy động vốn.

Petrovietnam: Từng bước đưa nguyên tắc quản trị OECD vào thực tiễn doanh nghiệp

Từ những khuyến nghị và kinh nghiệm quốc tế, việc vận dụng các nguyên tắc quản trị OECD vào thực tiễn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam cần có lộ trình phù hợp, gắn với đặc thù sở hữu và mô hình hoạt động. Petrovietnam là một trong những trường hợp đang triển khai đánh giá, hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng này.

Ông Nguyễn Văn Mậu, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam chia sẻ thực tiễn tại PVN. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD tại Petrovietnam, ông Nguyễn Văn Mậu, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết tập đoàn xác định đây là quá trình cần thực hiện đồng bộ, có lộ trình và phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp, thay vì áp dụng máy móc các chuẩn mực quốc tế.

Với mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công ty mẹ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty con và doanh nghiệp liên doanh, Petrovietnam đã xây dựng các khung quản trị tham chiếu riêng. Trong đó, công ty mẹ áp dụng Hướng dẫn của OECD về quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2024; các công ty con và doanh nghiệp thành viên được vận dụng kết hợp với các nguyên tắc G20/OECD, Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) và Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam năm 2026, có điều chỉnh theo loại hình và đặc điểm hoạt động.

Một bước đi quan trọng được Petrovietnam triển khai từ tháng 3/2026 là đánh giá thực trạng quản trị tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo các nguyên tắc, thông lệ OECD. Kết quả cho thấy công ty mẹ đã xây dựng được nền tảng quản trị tương đối bài bản, xếp trên mức nền tảng theo thang đánh giá bốn cấp độ trưởng thành. Những điểm mạnh nổi bật là phân định tương đối rõ vai trò, trách nhiệm giữa Hội đồng thành viên và Ban điều hành; thiết lập khung quản trị rủi ro doanh nghiệp; duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị an toàn, sức khỏe, môi trường và công bố báo cáo phát triển bền vững.

Tuy nhiên, đánh giá cũng chỉ ra những khoảng cách cần tiếp tục khắc phục, nhất là việc hoàn thiện cơ chế quản trị nhiệm vụ chính sách công, giao dịch với bên liên quan, bảo vệ cổ đông thiểu số; tích hợp đầy đủ các yếu tố ESG vào hoạt động quản trị cốt lõi và nâng cao mức độ minh bạch, công bố thông tin.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Hội đồng thành viên Petrovietnam đã ban hành chương trình hành động triển khai trong toàn tập đoàn. Các nhiệm vụ đã thực hiện gồm xây dựng bộ tiêu chí quản trị theo từng loại hình doanh nghiệp, rà soát những vướng mắc về chính sách, pháp luật và thiết lập khung chuyển đổi công bằng trong chuyển dịch năng lượng. Tập đoàn cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, cơ chế công bố thông tin và báo cáo tài chính theo IFRS.

Theo ông Nguyễn Văn Mậu, mục tiêu của Petrovietnam là hoàn thiện phương thức quản trị tiệm cận chuẩn mực, thông lệ OECD trong năm 2026, hướng tới xây dựng Tập đoàn và các đơn vị thành viên đạt mức độ quản trị công ty hàng đầu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Kinh nghiệm từ Petrovietnam cho thấy, để áp dụng hiệu quả các nguyên tắc quản trị quốc tế, doanh nghiệp nhà nước cần bắt đầu bằng việc đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ khoảng cách và xây dựng lộ trình cải thiện cụ thể, gắn với đặc thù hoạt động của mình.

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai tại Việt Nam, có thể thấy phát triển bền vững cần trở thành nội dung cốt lõi trong thực hiện quyền sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước, thay vì chỉ dừng ở các chỉ tiêu báo cáo. Điều này đòi hỏi cơ quan đại diện chủ sở hữu xác lập rõ kỳ vọng, mục tiêu; hội đồng quản trị, hội đồng thành viên nâng cao trách nhiệm giám sát, hoạch định chiến lược; đồng thời doanh nghiệp cải thiện chất lượng công bố thông tin và trách nhiệm giải trình. Đây cũng là nền tảng để chuyển từ tư duy quản lý, bảo toàn vốn sang quản trị và gia tăng giá trị vốn nhà nước, hài hòa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và môi trường trong dài hạn.