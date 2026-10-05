Yoshihisa Maeda hiện sống tại khu Yoyogi, một trong những khu vực cao cấp của thủ đô Tokyo. Mảnh đất rộng khoảng 200m² thuộc sở hữu của ông được ước tính có giá khoảng 300 triệu yen, tương đương gần 50 tỷ đồng.

Trái ngược với giá trị bất động sản, căn nhà của Maeda chất đầy rác, cây cỏ xung quanh mọc um tùm và không có hệ thống gas. Cụ ông 78 tuổi đã thất nghiệp gần nửa thế kỷ và chỉ đi làm tổng cộng khoảng 2 năm rưỡi trong suốt cuộc đời.

Maeda hiện cao khoảng 1,7m nhưng chỉ nặng 40kg. Bữa ăn thường ngày của ông chủ yếu gồm natto, một loại đậu tương lên men của Nhật Bản, cùng những túi giá đỗ có giá 31 yen, tương đương hơn 5.000 đồng.

Sở hữu mảnh đất gần 50 tỷ đồng giữa khu nhà giàu, cụ ông thất nghiệp gần nửa thế kỷ vẫn sống trong căn nhà ngập rác, ăn uống tằn tiện. Ảnh: New-postseven

Dù mảnh đất có giá trị lớn, Maeda không có ý định bán. Khi được hỏi lý do, ông chỉ trả lời rằng việc đó “quá phiền phức”.

Cụ ông tiếp tục sống tiết kiệm và đôi khi đi xe buýt đường dài tới nhiều nơi trên khắp Nhật Bản bằng khoản tiền được người cháu chu cấp. Mỗi tháng, người cháu gửi cho ông 50.000 yen, ngoài ra còn có 2 khoản tiền 200.000 yen mỗi năm.

Maeda từng uống nhiều rượu và mắc bệnh viêm tụy vào năm 1985. Tuy nhiên, ông cho biết đã gần 40 năm không đến gặp bác sĩ hoặc vào bệnh viện. Cụ ông tin rằng mình duy trì được sức khỏe nhờ thường xuyên đi bộ và leo cầu thang 7 tầng.

Hiện Maeda sống một mình, chỉ liên lạc với bên ngoài bằng chiếc điện thoại quay số màu đen. Mặc dù sở hữu bất động sản trị giá hàng trăm triệu yen, ông không đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai và thẳng thắn nói rằng bản thân “có thể chết bất cứ lúc nào”.

Lối sống khác thường giúp cụ ông 78 tuổi được nhiều người biết đến trên mạng. Gần đây, Maeda còn tiết lộ bản thân từng nhiều lần vướng vào những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Khoảng 10 năm trước, ông bị bắt vì lấy trộm chuối tại 1 siêu thị. Cảnh sát đồn Harajuku đưa Maeda về và tạm giữ trong 2 tuần, trước khi công tố viên quyết định không truy tố.

Maeda cũng thừa nhận từng ăn mà không trả tiền tại 1 nhà hàng soba cao cấp trong khuôn viên khách sạn Hotel Chinzanso Tokyo. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường, nhưng lần đó ông không bị tạm giữ.