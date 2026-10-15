Sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD nhưng Cristiano Ronaldo vẫn trung thành dùng iPhone 15 Pro

Dù nắm giữ khối tài sản ròng ước tính lên tới 1,2 tỷ USD, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo mới đây được bắt gặp vẫn sử dụng chiếc iPhone 15 Pro – dòng điện thoại thông minh đã ra mắt từ tháng 9/2023 của hãng công nghệ Apple. Đây tiếp tục là minh chứng cho thấy phong cách sử dụng đồ công nghệ đặc biệt của tiền đạo người Bồ Đào Nha, người vốn không có thói quen liên tục chạy đua theo các sản phẩm đời mới nhất.

Chi tiết đáng chú ý trên bài đăng mới của Cristiano Ronaldo

Mới đây, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ một hình ảnh trên trang Facebook cá nhân đi kèm dòng trạng thái thông báo quay trở lại làm việc. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Al Nassr xuất hiện trong trang phục thể thao màu đen, trên tay cầm một thiết bị di động có cụm ba camera ở mặt lưng. Căn cứ theo đặc điểm thiết kế viền máy và cụm camera, sản phẩm được nhận định chính là mẫu iPhone 15 Pro.

Hình ảnh mới nhất trên Facebook cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện cùng chiếc iPhone 15 Pro.

Được Apple giới thiệu ra thị trường từ cuối năm 2023, iPhone 15 Pro tính đến nay đã có tuổi đời hơn 3 năm. Đối với người dùng thông thường, đây là chu kỳ sử dụng tương đối hợp lý. Tuy nhiên, việc một tên tuổi sở hữu nguồn tài chính khổng lồ như Ronaldo vẫn gắn bó với thiết bị này đã tạo nên sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ lẫn người hâm mộ bóng đá.

Tiềm lực tài chính khổng lồ đối lập thói quen công nghệ

Việc sở hữu hay nâng cấp lên những dòng điện thoại cao cấp nhất hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm tay của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Số liệu từ tạp chí Forbes cho thấy Ronaldo đứng trong nhóm những vận động viên có mức thu nhập cao hàng đầu thế giới năm 2026, đạt doanh thu khoảng 300 triệu USD mỗi năm (chưa khấu trừ thuế và phí quản lý).

Trong cơ cấu thu nhập ấn tượng đó, khoảng 235 triệu USD đến trực tiếp từ thỏa thuận thi đấu với câu lạc bộ Al Nassr, trong khi 65 triệu USD còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ thương hiệu cùng hoạt động kinh doanh riêng. Tổng giá trị tài sản ròng của anh hiện cán mốc 1,2 tỷ USD, giúp anh góp mặt trong danh sách rất hiếm hoi các vận động viên đang thi đấu đạt mức tài sản tỷ USD.

Lịch sử gắn bó với các thiết bị công nghệ nhiều năm tuổi

Thói quen sử dụng đồ công nghệ của Cristiano Ronaldo trong quá khứ cũng từng nhiều lần khiến dư luận ngạc nhiên. Thay vì nâng cấp theo chu kỳ hàng năm của các hãng, anh thường giữ thiết bị qua nhiều thế hệ sản phẩm mới.

Ronaldo sử dụng chiếc Huawei Mate 10 Porsche Design vào năm 2021. Ảnh: The Sun.

Cụ thể, vào năm 2021, thời điểm trở lại thi đấu cho Manchester United, tiền đạo này bị ghi lại khoảnh khắc đang sử dụng chiếc Huawei Mate 10 Porsche Design – một mẫu máy được thương hiệu Trung Quốc trình làng từ năm 2017. Đến tháng 10/2022, Ronaldo mới chuyển sang chiếc iPhone 13 Pro Max ra mắt vào cuối năm 2021.

Bên cạnh điện thoại di động, các thiết bị âm thanh cá nhân của ngôi sao này cũng phản ánh rõ thói quen trên. Trong năm 2020, Ronaldo từng xuất hiện cùng một chiếc máy nghe nhạc iPod Shuffle thế hệ thứ tư kết hợp với tai nghe có dây truyền thống. Đây là dòng máy nghe nhạc nhỏ gọn được Apple ra mắt từ năm 2010, không có màn hình cảm ứng và bộ nhớ chỉ dừng lại ở mức 4 GB.

Lý do không nhất thiết phải đổi mới điện thoại liên tục

Thực tế cho thấy, các dòng smartphone phân khúc cao cấp như iPhone 15 Pro được trang bị phần cứng mạnh mẽ, từ bộ xử lý tiến trình tiên tiến đến hệ thống camera chất lượng cao, hoàn toàn đáp ứng mượt mà mọi nhu cầu liên lạc, bảo mật và chụp ảnh trong nhiều năm. Trải nghiệm người dùng trên các dòng máy này không có sự cách biệt quá lớn so với các thế hệ kế nhiệm nếu chỉ phục vụ các nhu cầu thông thường.

Dù chưa có tuyên bố cụ thể từ Ronaldo về lý do anh không chạy theo đồ công nghệ mới, thói quen gắn bó với các thiết bị qua nhiều năm cho thấy việc đổi mới thiết bị liên tục không phải là ưu tiên cấp thiết của mọi người dùng, kể cả đối với những nhân vật sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD.