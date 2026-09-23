Eren từng làm kế toán và tư vấn thuế. Sau nhiều năm đầu tư, 5 tòa nhà và 73 căn hộ của anh tạo ra doanh thu cho thuê khoảng 45 triệu yên, tương đương 7,5 tỷ đồng mỗi năm.

Trung bình 1 tháng, Eren thu được 3.750.000 yên, khoảng 625 triệu đồng. Giá trị tài sản ròng của các căn hộ anh sở hữu vào khoảng 500 triệu yên, tương đương 82,9 tỷ đồng.

Eren thừa nhận lúc mới đầu tư, anh chưa hiểu đầy đủ về thị trường. Anh từng băn khoăn có nên mua căn hộ được giới thiệu, nên tin môi giới đến mức nào, ngân hàng sẽ định giá ra sao và kết quả thế nào nếu bán lại.

Theo Eren, bất động sản là khoản đầu tư khó sửa sai sau khi giao dịch hoàn tất vì số tiền liên quan thường rất lớn. Qua thời gian, anh đánh giá tài sản dựa trên thuế, khoản vay, dòng tiền, giá trị, khả năng bán lại và kế hoạch tích lũy trong tương lai.

Sở hữu khối bất động sản trị giá 82,9 tỷ đồng, “ngồi chơi” cũng "đút túi" 625 triệu đồng/tháng: Người đàn ông hé lộ nguyên tắc đầu tư của mình. Ảnh minh họa

Anh cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ tìm bất động sản được quảng cáo là “tốt”. Cách tiếp nhận thông tin và đưa ra quyết định cũng quan trọng không kém việc chọn tài sản.

Nhân viên kinh doanh, chuyên gia thuế và ngân hàng đều có góc nhìn riêng. Vì vậy, người mua cần hình thành đánh giá độc lập trước khi chi số tiền lớn.

Eren cho biết, mục tiêu không phải chỉ là mua được nhà mà phải sử dụng bất động sản như công cụ hình thành tài sản. 1 căn nhà có thể mang lại lợi ích về thuế, nhưng nếu khoản đầu tư thua lỗ thì việc tiết kiệm thuế chưa chắc có ý nghĩa.

Tài sản cũng có thể tạo dòng tiền cho thuê, song sẽ khó được xem là thành công nếu nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn khi bán lại.

Trước khi sở hữu danh mục hiện tại, Eren từng giao dịch các căn studio. Đến nay, anh đã bán 8 căn, thu tổng lợi nhuận khoảng 37 triệu yên, tương đương 6,1 tỷ đồng.

Eren còn nhấn mạnh việc tìm “ý kiến thứ 2” trước khi xuống tiền. Theo anh, chỉ dựa vào tư vấn của 1 nhân viên bán hàng là chưa đủ, nhất là khi giao dịch có thể trị giá hàng chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ đồng.

Góc nhìn độc lập có thể giúp người mua nhận ra điều kiện cần thận trọng hoặc xác định bản thân chưa nên đầu tư tại thời điểm đó.

Dù đủ điều kiện nghỉ hưu sớm, Eren vẫn làm tư vấn thuế. Anh cho rằng bất động sản không phù hợp với tất cả mọi người. Có người phù hợp với chứng khoán, có người nên tích lũy tiền mặt và cũng có thời điểm chưa nên đầu tư. Điều quan trọng là chọn phương thức hình thành tài sản phù hợp với hoàn cảnh.