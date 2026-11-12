Sở hữu dàn xe gần 36 tỉ đồng, Bellingham vẫn chưa biết lái
Dù không biết lái nhưng tiền vệ Jude Bellingham vẫn sở hữu dàn xe sang trị giá khoảng 1,056 triệu bảng Anh.
“Tôi không biết nấu ăn, cũng chẳng biết lái xe. Tôi giỏi công việc của mình, nhưng những chuyện khác thì không giỏi lắm”, Bellingham chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí British Vogue.
Tiền vệ 23 tuổi cho biết lịch tập luyện và thi đấu dày đặc khiến anh chưa có thời gian học những kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Vì thế, mỗi khi cần di chuyển, ngôi sao Real Madrid thường nhờ bạn bè hoặc người thân đưa đón.
Dù chưa biết lái xe nhưng ngôi sao người Anh vẫn sở hữu 7 mẫu xe sang có tổng trị giá khoảng 1,056 triệu bảng, tương đương gần 36 tỉ đồng.
Trong đó, đáng chú ý là 3 mẫu BMW thuộc chương trình hợp tác giữa hãng xe Đức và Real Madrid.
Cùng chiêm ngưỡng dàn siêu xe đáng mơ ước của Bellingham:
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/so-huu-dan-xe-gan-36-ti-dong-bellingham-van-chua-biet-lai-post799282.html