Sở hữu dàn xe gần 36 tỉ đồng, Bellingham vẫn chưa biết lái

“Tôi không biết nấu ăn, cũng chẳng biết lái xe. Tôi giỏi công việc của mình, nhưng những chuyện khác thì không giỏi lắm”, Bellingham chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí British Vogue.

Tiền vệ 23 tuổi cho biết lịch tập luyện và thi đấu dày đặc khiến anh chưa có thời gian học những kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Vì thế, mỗi khi cần di chuyển, ngôi sao Real Madrid thường nhờ bạn bè hoặc người thân đưa đón.

Bellingham trong màu áo tuyển Anh. Ở tuổi 23, anh đã trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty Images.

Dù chưa biết lái xe nhưng ngôi sao người Anh vẫn sở hữu 7 mẫu xe sang có tổng trị giá khoảng 1,056 triệu bảng, tương đương gần 36 tỉ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là 3 mẫu BMW thuộc chương trình hợp tác giữa hãng xe Đức và Real Madrid.

Cùng chiêm ngưỡng dàn siêu xe đáng mơ ước của Bellingham:

Bellingham tạo dáng trước BMW XM Label, mẫu SUV hiệu suất cao trị giá khoảng 5,28 tỉ đồng. Ảnh: Real Madrid.

Bellingham ký lên biển tên của chiếc BMW XM Label, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,8 giây. Ảnh: Real Madrid.

Bellingham trò chuyện với người hâm mộ khi ngồi trong ô tô. Tiền vệ người Anh thường được người thân hoặc bạn bè đưa đón. Ảnh: The Sun.

BMW i7 xDrive60 là mẫu sedan điện hạng sang trị giá khoảng 3,92 tỉ đồng, có thể trang bị màn hình giải trí 31,3 inch cho hàng ghế sau. Ảnh: BMW.

Chiếc BMW iX M60 có công suất tối đa 619 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,8 giây. Giá khoảng 4,16 tỉ đồng. Ảnh: BMW.

Chiếc Lamborghini Urus trong ảnh minh họa; bản Urus Performante được The Sun định giá khoảng 7,12 tỉ đồng. Ảnh: Getty Images.

Range Rover Autobiography LWB nổi bật với khoang hành khách rộng rãi và nhiều trang bị cao cấp. Giá khoảng 4,26 tỉ đồng. Ảnh: JLR.

Mercedes-Benz GLE Coupe là mẫu SUV hạng sang có thiết kế thể thao, giá tham khảo khoảng 5,11 tỉ đồng. Ảnh: Mercedes-Benz.