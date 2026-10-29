Sổ hồng ghi 407m2 đất vườn, nay đo lại thành đất trồng cây lâu năm có đúng luật?

Một công dân phản ánh đã được UBND tỉnh (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) từ năm 2002. Trên giấy chứng nhận, thửa đất gồm 200m2 đất ở và 407,6m2 đất vườn.

Tuy nhiên, khi tiến hành đo đạc lại, cơ quan đo đạc xác định 200m2 là đất ở, diện tích còn lại 407,6m2 được ghi nhận là đất trồng cây lâu năm.

Theo phản ánh, phần đất vườn này gắn liền với đất ở, nhà ở. Công dân đặt câu hỏi, việc xác định lại loại đất như trên có đúng quy định pháp luật hay không?

Người sử dụng đất có thể thuộc trường hợp được cấp đổi sổ đỏ khi mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận cũ khác với phân loại đất theo quy định hiện hành. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu địa chính đang được lưu trữ tại địa phương, tình trạng pháp lý cũng như quá trình quản lý, sử dụng thửa đất.

Do chưa có đầy đủ thông tin về hồ sơ cụ thể, Bộ chưa có cơ sở để kết luận việc xác định lại loại đất trong trường hợp này là đúng hay sai quy định.

Tuy nhiên, Bộ dẫn các quy định về xác định loại đất và cấp đổi giấy chứng nhận.

Theo đó, Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 quy định về phân loại đất. Bên cạnh đó, Điều 4 Nghị định số 102/2024 quy định chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 102/2024 quy định về việc xác định loại đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai, hoặc trường hợp loại đất ghi trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc khác với hiện trạng sử dụng đất.

Liên quan đến việc điều chỉnh thông tin về loại đất trên giấy chứng nhận đã cấp, Bộ dẫn quy định tại điểm d khoản 1 Mục VII Nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ.

Theo quy định này, một trong các trường hợp được cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp là khi mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận theo quy định tại thời điểm cấp khác với mục đích sử dụng đất theo phân loại đất của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với thông tin về loại đất thể hiện trên giấy chứng nhận, việc ghi nhận được thực hiện theo khoản 3 Điều 33 và khoản 3 Điều 8 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT.