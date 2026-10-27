Số hóa vận hành, giữ dòng điện thông suốt những ngày nắng nóng

“Ngày trước thiếu điện khổ lắm, hay phải thắp đèn dầu vào buổi tối”, ông Hoàng Văn Thảo, 56 tuổi, một nông dân ở thôn Bồng Lai, chia sẻ khi đón đoàn công tác của Bộ Công Thương, Liên minh châu Âu (EU) và các phóng viên đến thăm nhà vào ngày 26/10.