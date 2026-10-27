Số hóa vận hành, giữ dòng điện thông suốt những ngày nắng nóng
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực điện lực, tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức quản lý, vận hành và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/so-hoa-van-hanh-giu-dong-dien-thong-suot-nhung-ngay-nang-nong/7482.html