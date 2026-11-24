Số hóa quản lý, minh bạch thông tin vùng rau

-Với quy mô sản xuất rau khá lớn, Hà Nội đang đặt ra những yêu cầu gì trong quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm tại các vùng rau chuyên canh?

-Hiện nay, diện tích trồng rau lớn nhất trong một vụ của Hà Nội khoảng 14.250ha, trong đó diện tích rau chuyên canh tập trung đạt 5.519ha tại 269 vùng sản xuất. Đây là nguồn cung quan trọng cho thị trường Thủ đô, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát vật tư đầu vào, giám sát quy trình canh tác và xây dựng liên kết tiêu thụ. Tuy nhiên, để sản phẩm thực sự bảo đảm an toàn, công tác quản lý phải được thực hiện xuyên suốt từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế, đóng gói và tiêu thụ. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm soát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới và thời gian cách ly trước thu hoạch. Người sản xuất phải ghi chép đầy đủ nhật ký canh tác, tuân thủ quy trình kỹ thuật và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra nguồn gốc sản xuất rau tại xã Bát Tràng. Ảnh: PV

Bên cạnh kiểm soát trực tiếp tại vùng trồng, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc điện tử là giải pháp quan trọng. Khi thông tin sản xuất được cập nhật đầy đủ, thống nhất, cơ quan quản lý có thêm công cụ giám sát, hợp tác xã cũng thuận lợi trong quản lý các hộ thành viên, còn người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về sản phẩm trước khi lựa chọn.

-Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SNNMT ngày 3-4-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã lựa chọn vùng rau Văn Đức (xã Bát Tràng) và vùng rau Tráng Việt (xã Mê Linh) để thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Bà đánh giá thế nào về kết quả bước đầu của mô hình?

-Mục tiêu của mô hình là từng bước chuẩn hóa dữ liệu sản xuất, nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm và hình thành quy trình truy xuất nguồn gốc thống nhất tại các vùng rau tập trung. Tại Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, việc này được triển khai trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội. Các thông tin được khởi tạo gồm hồ sơ hợp tác xã, danh sách hộ sản xuất, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, đối tác cung ứng, thông tin nhập hàng hóa và danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất. Mô hình tại Văn Đức được triển khai thí điểm với 20 hộ nông dân, cung cấp 13 loại rau cho hợp tác xã trên tổng diện tích 9.390m². Sản phẩm sau thu hoạch được thu gom, đóng gói và phân phối thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Cải ngọt được lựa chọn là sản phẩm thí điểm bước đầu. Hợp tác xã đã hoàn thành việc khởi tạo dữ liệu; Chi cục rà soát danh mục thuốc bảo vệ thực vật thường sử dụng để hỗ trợ nông dân khai báo thuận lợi, bảo đảm thông tin phù hợp với thực tế sản xuất.

Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng) thực hiện thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh: PV

Điểm quan trọng của mô hình là xây dựng được mối liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và đơn vị phân phối. Hợp tác xã không chỉ là đơn vị thu gom, tiêu thụ mà còn giữ vai trò đầu mối quản lý, tổng hợp thông tin sản xuất. Qua đó, dữ liệu từ đồng ruộng được kết nối với các khâu thu hoạch, đóng gói và lưu thông, góp phần nâng cao tính minh bạch của sản phẩm.

Tháo gỡ khó khăn, mở rộng truy xuất nguồn gốc

-Trong quá trình triển khai, việc cập nhật dữ liệu điện tử tại cơ sở có gặp khó khăn gì, thưa bà?

-Đây là mô hình mới, vì vậy quá trình triển khai bước đầu còn một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến hạ tầng thiết bị, nhân lực và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Một số hợp tác xã chưa có đủ máy tính kết nối internet, thiết bị quét mã QR để phục vụ quản lý và cập nhật dữ liệu. Đối với nông dân, việc sử dụng điện thoại thông minh để ghi chép nhật ký sản xuất, cập nhật thông tin lên hệ thống chưa thực sự phổ biến. Bên cạnh đó, chi phí in tem nhãn mã QR cũng làm phát sinh thêm khoản đầu tư trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Việc số hóa truy xuất nguồn gốc sản xuất rau an toàn tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Ảnh: PV

Một khó khăn khác là thói quen ghi chép của người sản xuất. Để dữ liệu truy xuất có giá trị, nông dân phải cập nhật thường xuyên, trung thực các thông tin về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quá trình chăm sóc và thời điểm thu hoạch. Nếu chỉ thực hiện khâu dán tem mà không duy trì việc ghi chép, cập nhật dữ liệu đầy đủ thì hiệu quả truy xuất nguồn gốc sẽ không đạt yêu cầu. Trước thực tế đó, Chi cục đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn hợp tác xã và nông dân khởi tạo, cập nhật thông tin. Xã Bát Tràng cũng huy động cán bộ các ban, ngành, đoàn thể phối hợp hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn người dân làm quen với phương thức quản lý mới.

-Theo bà, cần làm gì để bảo đảm dữ liệu truy xuất thực sự phản ánh đúng chất lượng sản phẩm, tránh tình trạng có mã QR nhưng người tiêu dùng chưa tiếp cận được thông tin thực chất?

-Truy xuất nguồn gốc chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được xây dựng đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực quá trình sản xuất. Mã QR là phương tiện để người tiêu dùng tra cứu thông tin, còn giá trị cốt lõi nằm ở chất lượng dữ liệu được cập nhật phía sau mã truy xuất. Vì vậy, trước hết, các hộ sản xuất phải thực hiện nghiêm việc ghi chép nhật ký đồng ruộng, từ sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thời điểm gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hợp tác xã có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, quản lý thông tin của các hộ thành viên, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thống nhất trước khi sản phẩm đưa ra thị trường.

Nhờ có mã QR người tiêu dùng dễ dàng truy xuất được nguồn gốc từ sản xuất tới sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: PV

Cùng với đó, cơ quan chuyên môn cần tăng cường kiểm tra thực tế tại vùng trồng, hướng dẫn người dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, lấy mẫu giám sát khi cần thiết và kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, phải gắn truy xuất nguồn gốc với kiểm soát vật tư nông nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, Chi cục đã phối hợp, hướng dẫn tập huấn và tổ chức ký cam kết đối với các cửa hàng kinh doanh vật tư trong lĩnh vực trồng trọt tại 98/98 xã, phường. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, hạn chế nguy cơ sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc trong sản xuất.

-Thời gian tới, Chi cục sẽ tập trung những giải pháp nào để mở rộng mô hình truy xuất nguồn gốc, góp phần phát triển vùng rau an toàn của Thủ đô?

-Chi cục tiếp tục phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và đơn vị liên quan hoàn thiện mô hình thí điểm tại Văn Đức và Tráng Việt; trong đó chú trọng chuẩn hóa quy trình ghi chép, cập nhật dữ liệu, kiểm tra và kết nối thông tin. Trên cơ sở kết quả thực hiện, từng bước đánh giá, rút kinh nghiệm để mở rộng đến các vùng sản xuất rau tập trung khác, ưu tiên những vùng có quy mô sản xuất hàng hóa, có hợp tác xã làm đầu mối và có liên kết tiêu thụ ổn định. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và các tổ chức sản xuất. Thành phố và các địa phương cần quan tâm hỗ trợ hạ tầng công nghệ, thiết bị, kinh phí in tem nhãn và nhân lực vận hành hệ thống trong giai đoạn đầu. Đồng thời, tăng cường tập huấn, hướng dẫn theo phương thức trực tiếp, cầm tay chỉ việc để nông dân có thể sử dụng thành thạo các công cụ số. Ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép trên 90% diện tích rau chuyên canh; phấn đấu trên 30% sản lượng rau tại các vùng tập trung được kiểm soát qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử.

Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm rau an toàn minh bạch thông tin trên thị trường. Ảnh: PV

Truy xuất nguồn gốc không phải là đích đến riêng lẻ mà là một khâu trong quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Khi người nông dân tuân thủ quy trình, hợp tác xã quản lý tốt dữ liệu, cơ quan chức năng kiểm soát hiệu quả và doanh nghiệp đồng hành trong tiêu thụ, sản phẩm rau an toàn của Hà Nội sẽ có thêm điều kiện nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và niềm tin trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn bà!

Bài viết này có sự phối hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội.