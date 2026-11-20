Ảnh minh hoạ.

Đề án hướng tới chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất trong môi trường số; xây dựng Nền tảng số quốc gia về lưu trữ dùng chung, gắn với Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, góp phần phát triển Chính phủ số và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Đến năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu và quy trình nghiệp vụ thiết yếu; hoàn thành các chức năng cốt lõi, đưa Nền tảng vào vận hành và thí điểm tiếp nhận tự động văn bản điện tử từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Hoàn thành xây dựng các chức năng cốt lõi và đưa Nền tảng vào vận hành; thí điểm kết nối, tiếp nhận tự động văn bản điện tử được ban hành từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào Nền tảng để lưu trữ, làm cơ sở mở rộng giai đoạn 2029 - 2030.

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển và vận hành tập trung Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; chuẩn hóa, cập nhật tài liệu lưu trữ số và dữ liệu đặc tả hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng theo quy định.

Hoàn thành việc đưa toàn bộ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được số hóa tại các lưu trữ lịch sử, bộ, ngành, địa phương lên Nền tảng để bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị.

Đến năm 2030, các cơ quan, tổ chức chưa có hệ thống, kho lưu trữ số chuyên dụng sẽ sử dụng Nền tảng để quản lý tài liệu lưu trữ số; các hệ thống hiện có phải kết nối, liên thông với Nền tảng.

Nền tảng được vận hành tập trung, thống nhất, an toàn, liên tục trên toàn quốc, cung cấp các dịch vụ lưu trữ dùng chung. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam được cập nhật thường xuyên từ tài liệu lưu trữ số, tài liệu giấy đã số hóa và dữ liệu hình thành qua chỉnh lý.

Đề án cũng đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình lưu trữ dự phòng hai lớp đối với tài liệu thuộc diện dự phòng Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, bảo đảm an toàn, toàn vẹn và khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố, thiên tai, thảm họa.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ.

Thứ hai là xây dựng và vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ, Đề án yêu cầu xây dựng nền tảng tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc, phục vụ việc tiếp nhận, quản lý, bảo quản, khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ số; gắn với Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Nền tảng không thay thế chức năng của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Nền tảng được thiết kế theo mô hình nhiều lớp, gồm lớp người dùng và truy cập dịch vụ, dịch vụ nghiệp vụ lưu trữ, dữ liệu và quản trị dữ liệu, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, AI và phân tích dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, hạ tầng số và lưu trữ số.

Đề án cũng yêu cầu thiết lập mô hình quản trị dữ liệu thống nhất theo toàn bộ vòng đời tài liệu, phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, bảo đảm dữ liệu được quản lý xuyên suốt từ khi hình thành đến khi bảo quản, khai thác và sử dụng lâu dài.

Thứ ba, về kiến trúc và hạ tầng, Nền tảng phải được xây dựng theo kiến trúc mở, tiêu chuẩn mở, đáp ứng tiêu chí nền tảng số dùng chung quốc gia, phù hợp với các khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và dữ liệu quốc gia. Nền tảng được triển khai trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm khả năng tích hợp, mở rộng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu và bảo quản tài liệu số lâu dài.

Thứ tư, về tích hợp, chuyển đổi và kết nối hệ thống, Đề án yêu cầu kế thừa, chuẩn hóa dữ liệu từ các hệ thống hiện có, bảo đảm liên thông và tránh đầu tư trùng lặp. Nền tảng sẽ kết nối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trục liên thông văn bản quốc gia, các cơ sở dữ liệu và nền tảng dùng chung, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và VNeID theo chức năng, thẩm quyền và quy định hiện hành.

Dữ liệu được chuẩn hóa, chuyển đổi theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chuẩn dữ liệu thống nhất, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung.

Thứ năm, về quản trị và khai thác, Đề án yêu cầu tổ chức vận hành, giám sát, bảo trì Nền tảng và các cấu phần sau khi nghiệm thu, bàn giao; bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, hiệu quả, đồng thời có cơ chế hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố.

Nền tảng cũng cung cấp dịch vụ khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu lưu trữ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền và quy định pháp luật; cung cấp các dịch vụ lưu trữ số dùng chung, đồng thời thực hiện định danh, xác thực, phân quyền và kiểm soát quyền tiếp cận dữ liệu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (18/11/2026).

Việc nâng cấp các hệ thống hiện có chỉ thực hiện khi cần thiết, bảo đảm kế thừa kết quả đầu tư, không đầu tư trùng lặp với các chức năng của Nền tảng số quốc gia về lưu trữ; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu và yêu cầu kết nối, tích hợp với Nền tảng, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi theo lộ trình.