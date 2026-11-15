Số hóa tín dụng, mở lối cho doanh nghiệp vay vốn cuối năm

Từ ngân hàng số đến hành trình vay vốn trực tuyến

Một trong những điểm nghẽn của doanh nghiệp khi tiếp cận vốn ngân hàng là thủ tục, thời gian thẩm định và khả năng đáp ứng các điều kiện vay. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), những hạn chế về tài sản bảo đảm, thông tin tài chính và năng lực quản trị càng khiến hành trình tiếp cận tín dụng gặp nhiều trở ngại.

Trong bối cảnh đó, việc các ngân hàng đẩy mạnh số hóa quy trình cấp tín dụng, xây dựng các ứng dụng và nền tảng trực tuyến đang mở ra phương thức tiếp cận vốn thuận tiện hơn.

Tại MSB, giải pháp M-Flex 2.0 kết hợp với nền tảng MSB Business Banking là một ví dụ về hướng tiếp cận này. Được nâng cấp từ giải pháp vay thế chấp linh hoạt trước đây, M-Flex 2.0 được thiết kế thành gói tài chính “5 trong 1”, tích hợp nhu cầu vốn và các tiện ích giao dịch trên cùng một không gian số.

Theo đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận hạn mức vay lên tới 25 tỷ đồng, với quy trình phê duyệt tự động trong 4 giờ và giải ngân trong 2 giờ. Hành trình trải nghiệm được thực hiện hoàn toàn trực tuyến theo phương thức không chạm, không giấy tờ.

Đại diện MSB chia sẻ: “Trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, việc giảm bớt các điểm nghẽn thủ tục không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí cơ hội mà còn tạo thêm dư địa để sẵn sàng bứt phá tăng trưởng. Với M-Flex 2.0, MSB đặt nguồn vốn và các tiện ích giao dịch trong cùng một hệ sinh thái số, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận tiện hơn, giao dịch linh hoạt hơn và chủ động hơn trong quản trị dòng tiền”.

Bên cạnh giải pháp công nghệ, MSB triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 10.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay từ 7,5%/năm, thấp hơn tối thiểu 2% so với mức thông thường.

Tại HDBank, hướng số hóa tiếp cận vốn được triển khai thông qua mô hình hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh (Thiên Minh Rating).

Thông qua nền tảng OmniHub, doanh nghiệp được hỗ trợ số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích rủi ro và xếp hạng tín nhiệm độc lập. Những thông tin này giúp ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá năng lực hoạt động, nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

Dữ liệu trở thành cơ sở đổi mới phương thức cấp tín dụng

Đồng Nai mở rộng xuất khẩu chuối. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Không chỉ phát triển các ứng dụng cho vay trực tuyến, nhiều ngân hàng đang từng bước thay đổi cách đánh giá khách hàng thông qua dữ liệu giao dịch, doanh thu và dòng tiền thực tế.

Tại BIDV, nền tảng SMEasy được phát triển theo mô hình “Một điểm đến, đa dịch vụ”, cung cấp các giải pháp tài chính và phi tài chính dành cho DNNVV.

Đáng chú ý, thông qua hợp tác với MISA trên nền tảng MISA Lending, những doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán hoặc hóa đơn điện tử có thể đăng ký vay thấu chi tín chấp hoàn toàn trực tuyến. Hạn mức vay lên tới 5 tỷ đồng, không yêu cầu tài sản bảo đảm, không cần nộp hồ sơ giấy khi rút vốn, với lãi suất từ 9%/năm.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái BIDV Direct đã hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải ngân trực tuyến, với hơn 18.500 khoản giải ngân thành công.

Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc BIDV, cho biết cách tiếp cận của ngân hàng không chỉ dừng ở giảm lãi suất mà đang chuyển mạnh sang đơn giản hóa quy trình, số hóa hoạt động cấp tín dụng, đa dạng hóa hình thức tài sản bảo đảm và khai thác dữ liệu, dòng tiền thực tế của doanh nghiệp.

Theo ông Lại Tiến Quân, khi dữ liệu từ hệ thống phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được kết nối trực tiếp với ngân hàng, tổ chức tín dụng có thể theo dõi sát hơn tình hình tài chính và dòng tiền thực tế. Qua đó, việc đánh giá khả năng trả nợ có thêm cơ sở, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp chưa có nhiều tài sản bảo đảm.

Tại Vietcombank, ngân hàng cũng đang từng bước đẩy mạnh phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, khai thác dữ liệu giao dịch và hoạt động kinh doanh thực tế để đánh giá toàn diện hơn năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết song song với các giải pháp hỗ trợ lãi suất, ngân hàng đang từng bước đẩy mạnh phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch tại Vietcombank, ngân hàng có thể khai thác, phân tích lịch sử thanh toán, doanh thu qua tài khoản và các luồng tiền phát sinh để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như phương án trả nợ. Cách làm này từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, mở rộng cơ hội vay vốn cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đề cập về việc này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, phương án kinh doanh, hiệu quả hoạt động và dòng tiền của doanh nghiệp, kết hợp với dữ liệu và xếp hạng tín nhiệm, có thể bổ sung cơ sở cho quá trình thẩm định, cấp tín dụng. NHNN ủng hộ hướng tiếp cận này; đồng thời yêu cầu nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị doanh nghiệp, bảo đảm an toàn ngân hàng và không hạ chuẩn tín dụng.

Trong chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do NHNN chỉ đạo, đã có 20 ngân hàng thương mại công bố các chương trình, sản phẩm ưu đãi với tổng quy mô khoảng 416.000 tỷ đồng; số tiền giải ngân đạt 56.700 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 1-2%.

Trước đó, Thống đốc NHNN đã giao Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) xây dựng Đề án thí điểm phân tích dữ liệu dòng tiền phục vụ hoạt động thông tin tín dụng, trên cơ sở đánh giá khả năng kết nối và khai thác các nguồn dữ liệu hợp pháp.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh: “Việc đổi mới phương thức đánh giá trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp không đồng nghĩa với hạ thấp điều kiện, tiêu chuẩn cấp tín dụng”. Các quyết định cho vay vẫn phải dựa trên khả năng tài chính, phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng trả nợ và yêu cầu quản trị rủi ro của từng tổ chức tín dụng.

Phía doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao tính minh bạch và năng lực quản trị tài chính, ghi nhận đầy đủ các giao dịch kinh tế, sử dụng tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán chính thức.