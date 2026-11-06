Số hóa tín dụng chính sách nơi vùng cao

Cán bộ NHCSXH hương dẫn bà con sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking

Hướng dẫn bà con tải ứng dụng VBSP SmartBanking, đăng ký tài khoản, làm quen với các thao tác giao dịch... đã trở thành việc làm quen thuộc của cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đăk Tô và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Không quản ngại đường xá cách trở, những bước chân của cán bộ NHCSXH và cán bộ các hội, đoàn thể nhận ủy thác đã in dấu trên khắp các nẻo đường thôn bản, đến từng mái nhà Rông để trực tiếp tuyên truyền, vận động.

Tinh thần "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ", của những cán bộ làm tín dụng chính sách đang đưa ứng dụng VBSP SmartBanking đang đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chiếc điện thoại của người dân trở thành phương tiện để tiếp cận những tiện ích trước đây còn xa lạ.

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, khoảng cách đến điểm giao dịch có khi được tính bằng hàng chục cây số đường đèo dốc. Bởi vậy, chỉ vài thao tác "Chạm" và "Lướt", khi giao dịch có thể thực hiện trên điện thoại đều mang ý nghĩa thiết thực: giảm thời gian đi lại, bớt chi phí và giúp bà con chủ động hơn trong sắp xếp công việc gia đình, sản xuất.

Dưới mái nhà Rông truyền thống, bà con được hướng dẫn tận tình từ cách tải ứng dụng, đăng ký tài khoản cho đến các thao tác giao dịch trên điện thoại di động, từ việc giải ngân, thu nợ, trả lãi cho đến nộp tiết kiệm

Các nội dung hướng dẫn gắn với nhu cầu của người vay vốn, từ tiếp cận hình thức giải ngân không dùng tiền mặt đến nộp lãi, gửi tiết kiệm qua ứng dụng. Khi tự thực hiện được những giao dịch đầu tiên trên thiết bị của mình, người dân từng bước làm quen với cách quản lý tiền trên nền tảng số.

Việc lựa chọn nhà rông làm nơi tuyên truyền, hướng dẫn cũng đưa công nghệ vào một không gian sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng. Bà con có thể hỏi trực tiếp những điều chưa rõ, được hỗ trợ ngay khi gặp vướng mắc. Sự gần gũi ấy giúp quá trình tiếp cận dịch vụ mới bớt lúng túng, nhất là với những người chưa quen giao dịch trên điện thoại.

Trong không gian ấy, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, trong đó có các cấp Hội phụ nữ đã giữ vai trò cầu nối đưa hỗ trợ vốn với hướng dẫn sử dụng dịch vụ, đưa tiện ích đến đúng những người đang cần.

Cầm tay chỉ việc ngay tại cơ sở

Tại xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, việc hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số được thực hiện thường xuyên. Địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn càng đặt ra yêu cầu phải kiên trì xuống cơ sở, hướng dẫn để bà con có thể áp dụng vào những giao dịch hằng ngày. Tại các điểm giao dịch và trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH Minh Long, khách hàng đến giao dịch được cán bộ tín dụng hướng dẫn tiếp cận các tiện ích số trong vay vốn, giải ngân không dùng tiền mặt, nộp lãi và gửi tiết kiệm thông qua VBSP SmartBanking.

Cùng với đó, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Minh Long thường xuyên hỗ trợ tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), khách hàng thực hiện số hóa các nghiệp vụ tín dụng. 100% tổ trưởng Tổ TK&VV trên địa bàn đã nắm được các tiện ích số áp dụng trong quy trình nghiệp vụ tín dụng, qua đó hướng dẫn lại cho bà con làm quen với công nghệ và đồng hành để có thể sử dụng được ứng dụng ngân hàng số.

Số hóa tín dụng chính sách là một trong những nỗ lực đang được hệ thống NHCSXH tại Quảng Ngãi được triển khai

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Số hóa tín dụng chính sách là một trong những nỗ lực đang được hệ thống NHCSXH tại Quảng Ngãi được triển khai trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục mở rộng trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 13.040 tỷ đồng, tăng hơn 1.180 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt hơn 13.000 tỷ đồng, với 177.410 hộ còn dư nợ, tăng 1.158 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026 được giao.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 2.970 tỷ đồng, với khoảng 44.000 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 1.811 tỷ đồng. Nguồn vốn đã hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm cho 12.075 lao động; đồng thời hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và nhà ở xã hội.

Hoạt động nhận ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt dư nợ gần 12.990 tỷ đồng, chiếm 99,88% tổng dư nợ, với 177.134 khách hàng còn dư nợ. Mạng lưới này cũng là chỗ dựa để ngân hàng phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức giao dịch mới.

Với người vay vốn ở vùng cao, một khoản lãi được nộp thuận tiện hơn, tiền tiết kiệm được gửi chủ động hơn, một chuyến đi xa có thể giảm bớt đã giúp đồng bào từng bước sử dụng công nghệ để chăm lo sinh kế, quản lý đồng vốn và cuộc sống của mình.