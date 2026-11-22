Việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID giúp người dân thuận tiện hơn khi đi khám, chữa bệnh. Theo đó, người dân có thể xuất trình thẻ điện tử thay cho thẻ giấy, đồng thời dễ dàng tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, góp phần tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các thủ tục trong quá trình khám, điều trị bệnh.

Khám sức khỏe toàn dân và lập sổ khám sức khỏe điện tử tại trạm y tế xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nông Thị Máy, ở thôn Nà Lốc, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, được cán bộ thôn thông báo đến khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế xã. Tại đây, bà được khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm và lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Phấn khởi khi được thăm khám, bà Máy cho biết, kết quả kiểm tra sức khỏe giúp bà nắm rõ hơn tình trạng bệnh tật của bản thân, từ đó có biện pháp phòng ngừa và điều trị phù hợp, hiệu quả các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Bà Lương Thị Nhung, Giám đốc Trạm Y tế xã Chi Lăng cho biết, trạm đã tích cực triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trạm cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đối chiếu danh sách, tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe và tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID.

Toàn xã có 18.510 người thuộc diện quản lý sức khỏe, trong đó 17.511 người đã được khám, đạt tỷ lệ 94,6%. Số người đã được tạo lập sổ sức khỏe điện tử là 13.728 người. Tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên tổng số người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 70%.

Theo bà Nhung, hiện nay, một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ nên chưa chủ động tham gia. Bên cạnh đó, một số người đi làm ăn xa khiến việc rà soát, đối chiếu mất nhiều thời gian. Nhiều trường hợp có thông tin cá nhân chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ khám, chữa bệnh và tích hợp thông tin trên sổ sức khỏe điện tử.

Bà Hoàng Thị Nghiệm, Giám đốc Trạm Y tế xã Văn Quan cho biết, để công tác khám sức khỏe và tạo lập sổ sức khỏe điện tử đạt kết quả cao, trạm đã phối hợp với các đơn vị trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ và tích cực tham gia thực hiện.

Một trong những khó khăn hiện nay khiến tỷ lệ khám sức khỏe và lập sổ sức khỏe điện tử chưa cao là địa bàn rộng, xa, việc đi lại còn khó khăn. Một số người cao tuổi không thể tự đi lại mà cần có người hỗ trợ. Trước thực tế đó, trạm y tế đã phối hợp với các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân, bảo đảm mọi người đều có cơ hội được khám sức khỏe toàn dân và lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bác sĩ trạm y tế Chi Lăng đo huyết áp tại nhà cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 11/11/2026, toàn tỉnh có 627.242 người được khám sức khỏe, đạt 86,3%. Trong đó, xã Văn Lãng dẫn đầu với tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đạt 94,64%. Toàn tỉnh đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế cho 433.949 người, chiếm 50,06% dân số thường trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn khẳng định, khám sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Do đó, các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng lịch khám chi tiết; kết quả khám phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ.

Sở Y tế tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và cơ sở y tế, tổng hợp, báo cáo tiến độ hằng ngày. Công an tỉnh tiếp tục duy trì đợt cao điểm, điều phối lực lượng hỗ trợ những địa bàn còn thiếu nhân lực, đẩy nhanh tiến độ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID, bảo đảm việc khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.