Nêu gương từ người đứng đầu chi bộ

Đảng bộ xã Linh Hồ đã rà soát hạ tầng mạng viễn thông và khả năng sử dụng thiết bị thông minh tại cơ sở. Kế hoạch đưa 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử, gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; thu, nộp đảng phí. Với quy mô 33 chi bộ và 986 đảng viên, trước đây mỗi lần giải quyết hồ sơ chuyển sinh hoạt, xin ý kiến nhận xét cuối năm hay thu đảng phí, cả đảng viên và đồng chí bí thư chi bộ đều mất nhiều thời gian viết tay, đối chiếu sổ sách và chờ ký duyệt qua nhiều khâu.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với xã Linh Hồ tập huấn về kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên.

Để bảo đảm mục tiêu đến tháng 12/2026 toàn bộ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chính thức áp dụng đồng bộ quy trình mới, Đảng ủy xã Linh Hồ xác định khâu then chốt nằm ở đội ngũ bí thư chi bộ. Mỗi bí thư chi bộ trực tiếp quản lý, hướng dẫn hàng chục đảng viên; nếu người đứng đầu chi bộ lúng túng khi đăng nhập, kê khai hay phê duyệt hồ sơ, việc triển khai xuống dưới sẽ ách tắc.

Đảng ủy xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể bí thư, phó bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác đảng, tập trung thực hành trực tiếp từng thao tác của 4 thủ tục trên hệ thống. Đồng chí Lê Thị Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Linh Hồ cho biết: “Đảng bộ xã chú trọng công tác lãnh đạo việc tập huấn, hướng dẫn để bí thư chi bộ nắm chắc quy trình, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy trong tuyên truyền, hỗ trợ đảng viên tiếp cận phương thức thực hiện mới”.

Tại thôn Thành Công, trong kỳ sinh hoạt định kỳ sau buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Chi bộ thôn đã quán triệt Kế hoạch số 243 tới từng đảng viên. Chi bộ phân tích cụ thể từng trường hợp áp dụng của 4 thủ tục, rà soát mức độ sử dụng điện thoại thông minh của đảng viên trong chi bộ để phân công người hỗ trợ. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyết, điều giúp đảng viên đồng thuận là thấy rõ sự thuận tiện so với làm giấy tờ trước kia. Khi thực hiện trên môi trường điện tử, các bước xin ý kiến nhận xét nơi cư trú hay thu, nộp đảng phí hằng tháng được rút gọn, giảm thời gian đi lại cho đảng viên công tác xa, việc quản lý dữ liệu ở chi bộ cũng gọn gàng, chính xác hơn.

Đến từng hộ dân hướng dẫn đảng viên

Tại thôn Ngọc Thượng, việc triển khai gặp nhiều khó khăn hơn do địa bàn rộng, nhà dân ở rải rác theo sườn đồi. Chi bộ có nhiều đảng viên lớn tuổi, quen làm nương rẫy, điện thoại chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi nên ban đầu khá e ngại khi tiếp xúc với thủ tục điện tử.

Để tháo gỡ, Chi bộ thôn Ngọc Thượng đưa nội dung này ra bàn kỹ trong các buổi sinh hoạt chi bộ và họp thôn. Ban Chấp hành chi bộ cùng các đảng viên trao đổi, giải thích từng bước nộp đảng phí, kiểm tra thông tin cá nhân hay chuyển sinh hoạt đảng tạm thời để mọi người nắm rõ quy trình.

Sau khi phổ biến chung tại nhà văn hóa thôn, Ban Chấp hành chi bộ tiếp tục đến trực tiếp từng hộ gia đình. Tranh thủ buổi tối khi bà con đã xong việc ruộng, nương, đồng chí Lò Seo Chúng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Thượng và đồng chí Giàng Seo Sìu, đảng viên chi bộ thôn Ngọc Thượng chia nhau đến từng nhà hướng dẫn. Tại mỗi gia đình, các đồng chí trực tiếp hướng dẫn đảng viên các thao tác đăng nhập, kiểm tra thông tin cá nhân và gửi hồ sơ trên hệ thống. Với đảng viên cao tuổi, đồng chí Chúng và đồng chí Sìu làm mẫu nhiều lần, đồng thời hướng dẫn thêm cho con cháu trong nhà biết cách hỗ trợ ông bà, bố mẹ ở những lần sau.

Theo đồng chí Giàng Seo Sìu và đồng chí Lò Seo Chúng, việc tuyên truyền đến từng hộ gia đình giúp đưa thông tin về 4 thủ tục hành chính của Đảng đến gần hơn với người dân. Qua đó, chi bộ kịp thời phát hiện những vướng mắc thực tế như quên mật khẩu, lỗi đường truyền hay sai sót khi nhập dữ liệu để hỗ trợ xử lý ngay tại chỗ.

Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở xã Linh Hồ đang được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, từ tập huấn cán bộ cơ sở đến hướng dẫn tại khu dân cư. Khi mỗi chi bộ làm tốt vai trò cầu nối và mỗi đảng viên chủ động thực hiện đúng quy trình, 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử sẽ từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương.