Số hóa tạo giá trị cao

Tổ chức lại chuỗi giá trị bằng công nghệ

Với nền tảng công nghiệp, nông nghiệp và lợi thế kết nối vùng, TP Đồng Nai có nhiều điều kiện để duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Đặc biệt, sự hình thành không gian phát triển mới cùng cơ hội từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành mở ra dư địa lớn cho công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế khi các ngành sản xuất được tổ chức lại theo hướng hiện đại và có khả năng kết nối.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS) cho rằng, Đồng Nai có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, nhiều vùng nguyên liệu nhưng dữ liệu giữa vùng trồng, chế biến và thương mại còn phân tán. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiềm năng sản xuất chưa được chuyển hóa tương xứng thành giá trị gia tăng.

Ông Huỳnh Văn Pháp mong muốn, thành phố cần lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực về vốn, công nghệ, chế biến và thị trường làm đầu tàu dẫn dắt ngành hàng; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp thống nhất, hỗ trợ cơ giới hóa, chế biến sâu và nâng cao năng lực cho nông dân, hợp tác xã.

Người dân tìm hiểu hệ thống giám sát, phân tích dữ liệu phục vụ quản lý đô thị thông minh. Ảnh: S.X

Trong khi đó, ông Lê Xuân Sơn - Phó Tổng Giám đốc VNPT-IT nhấn mạnh, dữ liệu là tài sản có giá trị gia tăng thông qua khai thác và sử dụng, đồng thời là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sau sáp nhập, Đồng Nai cần rà soát các nền tảng công nghệ đã đầu tư, tích hợp những hệ thống còn hiệu quả và thay thế những giải pháp không còn phù hợp.

Ông Sơn đề xuất trong 90 ngày tới, thành phố cập nhật khung kiến trúc số, xác định nhiệm vụ cụ thể về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, lựa chọn những bài toán ưu tiên để triển khai ngay.

Những ý kiến từ doanh nghiệp cho thấy chuyển đổi số không dừng ở việc trang bị phần mềm hay thiết bị, mà phải làm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là cơ sở để Đồng Nai xác định những nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực.

Đưa khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng

Muốn chuyển những lợi thế và đề xuất của doanh nghiệp thành kết quả thực tế, TP Đồng Nai cần một chiến lược chuyển đổi số có trọng tâm, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế và hiệu quả quản trị. Trước hết, dữ liệu phải bảo đảm đúng, đủ, sạch và được cập nhật thường xuyên mới có thể phục vụ điều hành, dự báo và khai thác các công nghệ mới. Ông Pháp cho rằng đây là điều kiện quan trọng để ứng dụng AI vào sản xuất và quản trị.

Đối với khu vực công, PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh – Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia đề xuất, Đồng Nai sớm xây dựng khung kiến trúc số tổng thể, đồng bộ với kiến trúc dữ liệu và đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần có cơ chế đánh giá, đo lường kết quả chuyển đổi số để nhận diện những việc đã làm được, những hạn chế và nhiệm vụ cần ưu tiên. Đây là cơ sở tránh tình trạng đầu tư nhiều nền tảng nhưng thiếu liên thông, chưa khai thác hết hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nghe doanh nghiệp nói về sản phẩm công nghệ. Ảnh: S.X

Để những giải pháp công nghệ không dừng lại ở phạm vi từng doanh nghiệp hay dự án riêng lẻ, cần có sự kết nối và điều phối từ chính quyền, nhất là trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, hoàn thiện cơ chế và huy động các nguồn lực xã hội. Đây cũng là định hướng được TP Đồng Nai xác định trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi số; đồng thời yêu cầu tăng cường kết nối các nguồn lực, đưa các giải pháp khoa học, công nghệ vào thực tiễn phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Út, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đòi hỏi chính quyền không chỉ đóng vai trò đầu tư hạ tầng số còn phải tạo môi trường để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức công nghệ cùng tham gia giải quyết những bài toán cụ thể.

TP Đồng Nai định hướng lọt vào Top 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026; phát triển ít nhất 20 Startup, thương mại hóa 60 sản phẩm đổi mới sáng tạo và công nhận 70 sáng kiến.

Để đưa các chiến lược trên đi vào thực tiễn, Đồng Nai thực hiện lộ trình triển khai 3 giai đoạn (2026–2030). Giai đoạn 1 (Năm 2026) - Hoàn thiện thể chế, quy hoạch và nền tảng; Giai đoạn 2 (2027–2028) - Bứt phá hạ tầng và thí điểm mô hình; Giai đoạn 3 (2029–2030) - Vận hành toàn diện và kết nối quốc tế:

Để hiện thực hóa định hướng này, bài toán đặt ra là phải đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trực tiếp trong từng ngành, lĩnh vực, thay vì dừng ở các chương trình chuyển đổi số riêng lẻ.

Đây cũng là vấn đề được ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh trong bối cảnh Đồng Nai phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo ra tăng trưởng, thay vì xem đây là những chương trình riêng lẻ.

Thứ trưởng Phạm Đức Long khuyến nghị, TP Đồng Nai cần nhận diện những điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh để lựa chọn công nghệ phù hợp, tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, cần phát huy vai trò của doanh nghiệp, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ.