Số hóa tại BVĐK Thái Bình, người dân giảm nhiều thủ tục khi đi khám

Từ tháng 8/2026, ứng dụng Thai Binh Care được triển khai, tích hợp với hệ thống dữ liệu của BVĐK Thái Bình. Qua điện thoại cá nhân, người bệnh có thể tiếp cận lịch sử khám, kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc, bảng kê chi phí, giấy hẹn khám lại, giấy chuyển tuyến… Đây được coi là một trong những tiện ích đưa kết quả số hóa hồ sơ đến gần hơn với người sử dụng dịch vụ.

Lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên và BVĐK Thái Bình thực hiện nghi thức công bố số hóa y tế hướng tới bệnh viện không giấy tờ. Ảnh: Hoàng Thía.

Bà Phạm Thị Huệ, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, đang điều trị tại bệnh viện, nói: "So với trước đây, tôi thấy làm thủ tục bây giờ nhanh và tiện hơn. Ngay trên điện thoại, chúng tôi có thể đặt lịch, chọn khoa khám từ trước nên cũng chủ động hơn khi đến viện. Không phải mang theo nhiều giấy tờ, đỡ phải chờ đợi, đi lại nhiều nên tôi thấy thoải mái hơn".

Đằng sau những thay đổi ấy là quá trình chuẩn bị, kết nối dữ liệu và điều chỉnh cách tổ chức công việc. Hiện nay mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.300–1.500 lượt khám ngoại trú, đồng thời chăm sóc, điều trị khoảng 1.500 người bệnh nội trú. Khối lượng hồ sơ, chỉ định, kết quả xét nghiệm và thông tin điều trị lớn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm thông tin được cập nhật, khai thác kịp thời.

Đến ngày 28/9, BVĐK Thái Bình chính thức không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy với chủ đề "Số hóa triệt để, nâng tầm trải nghiệm người bệnh". Dấu mốc này tiếp nối quá trình đưa hồ sơ chuyên môn lên môi trường điện tử, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng số hóa các thủ tục liên quan trực tiếp đến người bệnh.

KIOSK tiếp đón tự động tại BVĐK Thái Bình. Ảnh: Hoàng Thía.

Để bệnh án điện tử phục vụ hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh, BVĐK Thái Bình từng bước kết nối các hệ thống quản lý bệnh viện, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) hỗ trợ quản lý tổng thể hoạt động; hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) hỗ trợ kết nối, ký số và trả kết quả; hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) phục vụ quản lý, chia sẻ hình ảnh chẩn đoán, tích hợp với bệnh án điện tử.

Việc kết nối này giúp thông tin được cập nhật và khai thác xuyên suốt quá trình khám, điều trị. Tại tất cả các khoa nội trú, bệnh án điện tử đã trở thành công cụ phục vụ công việc của bác sĩ, điều dưỡng. Tình trạng người bệnh, kết quả cận lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị được cập nhật trên hệ thống, hỗ trợ nhân viên y tế theo dõi diễn biến và phối hợp chăm sóc.

BS Đinh Việt Anh, Khoa Nội Hô hấp, BVĐK Thái Bình, cho biết: "Khi triển khai bệnh án điện tử, chúng tôi có thể tiếp cận và cập nhật thông tin người bệnh thuận tiện hơn, giảm khá nhiều thao tác với hồ sơ giấy".

Theo BS Việt Anh, thời gian đầu, nhân viên y tế cần làm quen với quy trình mới. Khi sử dụng thành thạo, công việc thuận lợi hơn, giúp bác sĩ có thêm thời gian tập trung cho khám, theo dõi và điều trị người bệnh.

Bên cạnh bệnh án điện tử, bệnh viện triển khai ứng dụng đi buồng dành cho nhân viên y tế và hệ thống thống kê hoạt động chuyên môn, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, điều hành theo thời gian thực. Các thủ tục như xác thực hồ sơ bằng vân tay, thanh toán bằng mã QR động có thể được thực hiện ngay tại buồng bệnh, góp phần giảm các khâu trung gian.

BVĐK Thái Bình đã có hơn 1.000 chữ ký số phục vụ cán bộ y tế ký, xác nhận hồ sơ điện tử. Trên nền tảng đó, giải pháp ký số dành cho người bệnh tiếp tục được triển khai, hướng tới số hóa các thủ tục cần sự xác nhận của người sử dụng dịch vụ.

TTƯT.BSCKII Hà Trung Kiên, Giám đốc BVĐK Thái Bình, thông tin: "Sau khi triển khai bệnh án điện tử, chúng tôi nhận thấy để số hóa đồng bộ quy trình khám, chữa bệnh thì không chỉ hồ sơ chuyên môn mà các thủ tục liên quan đến người bệnh cũng cần được thực hiện trên môi trường điện tử. Vì vậy, bệnh viện tiếp tục triển khai giải pháp ký số người bệnh nhằm từng bước giảm giấy tờ, đơn giản hóa quy trình và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đến khám, điều trị".

Theo BS Kiên, mục tiêu cuối cùng là phục vụ người bệnh tốt hơn, đồng thời giúp cán bộ y tế giảm công việc hành chính, dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn.

Để hướng tới bệnh viện không giấy tờ, việc số hóa cần được thực hiện đồng bộ từ tiếp nhận người bệnh, khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến điều trị và hoàn tất các thủ tục. Mỗi thay đổi về công nghệ đều gắn với yêu cầu điều chỉnh quy trình và cách thức phối hợp giữa các bộ phận.

BVĐK Thái Bình đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ và hệ thống lưu trữ dữ liệu nhằm bảo đảm vận hành liên tục. Hệ thống mạng kết nối các khu vực, Wi-Fi phủ tới các khoa, phòng, trung tâm hỗ trợ nhân viên y tế truy cập, cập nhật thông tin tại buồng bệnh. Cùng với đó là tăng cường các giải pháp an toàn thông tin và xây dựng kho dữ liệu tập trung phục vụ quản lý, điều hành.

Trong quá trình vận hành, bệnh viện cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục. Việc đào tạo, hỗ trợ nhân viên y tế, rà soát quy trình vì thế cần được duy trì để các ứng dụng đáp ứng thực tế chuyên môn, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt.

Với người bệnh, nhất là người cao tuổi hoặc chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, tiện ích số cần đi cùng hướng dẫn dễ hiểu và sự hỗ trợ trực tiếp. Khả năng sử dụng của người dân là yếu tố cần được quan tâm khi hoàn thiện từng bước thực hiện thủ tục.

TS.BSCKII Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của BVĐK Thái Bình, một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh trong triển khai bệnh án điện tử, số hóa đồng bộ quy trình khám, chữa bệnh, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ. "Chuyển đổi số cần gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân", TS Hùng nói.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên đề nghị bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh sử dụng các tiện ích số, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả triển khai. Với vai trò đơn vị tiên phong, bệnh viện cần sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ cách làm hay cho các cơ sở y tế trong tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành y tế.

Khi bệnh án không còn trên giấy, BVĐK Thái Bình cũng từng bước đổi mới phương thức quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Việc kết nối dữ liệu, số hóa quy trình chuyên môn và mở rộng các tiện ích cho người dân tạo nền tảng xây dựng bệnh viện hiện đại, đồng bộ, lấy người bệnh làm trung tâm. Giá trị của sự chuyển đổi ấy được đo bằng chất lượng chăm sóc, điều trị, sự thuận tiện và hài lòng của người bệnh.