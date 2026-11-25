Cách thể hiện sinh động câu chuyện văn hóa trên nền tảng số làm cho giới trẻ hứng thú. Ảnh: Waka.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, quảng bá văn hóa địa phương đang được chú trọng đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, duy trì nét văn hóa lịch sử lại càng cấp thiết.

Trong tháng 11 và 12/2026, chương trình hỗ trợ chi phí xuất bản và số hóa cho địa phương, cá nhân làm sách về văn hóa được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sách điện tử WAKA, nhằm giúp văn hóa địa phương có nhiều cơ hội được lưu trữ, lan tỏa rộng khắp.

Theo chia sẻ, đơn vị làm sách nhận thấy tri thức từ địa phương hiện còn đang lưu truyền dưới nhiều hình thức không phải sách như album ảnh, các câu chuyện kinh nghiệm, câu chuyện truyền miệng... Để tri thức này được ghi chép lại một cách có hệ thống và có thời gian lưu trữ dài hơn, có sức ảnh hưởng rộng hơn, đơn vị mong muốn hỗ trợ địa phương biến các tri thức văn hóa truyền miệng này thành sách.

Với mỗi câu chuyện đủ chất liệu, WAKA sẽ lập danh sách tư liệu có thể dùng để kể câu chuyện, rồi chọn một câu hỏi mà cuốn sách có thể trả lời, chọn một chủ đề mà địa phương muốn quảng bá, thu hút khách du lịch.

Từ câu hỏi ban đầu, biên tập viên sẽ làm đề cương sách, chia theo các phần hợp lý. Người làm biên tập sách cũng sẽ làm việc với tác giả để cân nhắc tư liệu nào cần bổ sung, nội dung nào cần trao đổi thêm.

Đại diện công ty sách kỳ vọng dự án này giúp địa phương phát huy thế mạnh, nét đẹp của kho di sản địa phương; đồng thời giúp câu chuyện văn hóa quê hương đến gần người trẻ trên cả nước. Dự án cũng mong muốn mang tới giá trị hữu ích cho hoạt động giáo dục, du lịch tại địa phương.

Với những chương trình, dự án mang tầm Quốc gia và những chương trình mang giá trị văn hóa xã hội, đơn vị phát hành sách điện tử sẽ hỗ trợ 100% chi phí giấy phép xuất bản, chi phí số hóa lên nền tảng cho địa phương và cá nhân xuất bản sách về văn hóa theo chương trình.