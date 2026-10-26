Số hóa quy trình, phục vụ người nộp thuế hiệu quả hơn

Quy trình quản lý thuế cốt lõi được số hóa

“Ting. Đã thanh toán thành công 360 nghìn đồng” - âm thanh quen thuộc thông báo kết thúc một đơn hàng tại quầy tạp hóa của gia đình chị Tú (xã Đại Thanh, Hà Nội).

Chị Tú cho biết, từ những bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành thói quen của hộ kinh doanh. Chỉ cần nghe tiếng “ting ting” phát ra từ chiếc loa nhỏ của máy tính tiền là chị biết đã nhận được tiền bán hàng, không còn phải bận bịu như trước: nhận tiền, đếm tiền và tìm tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho khách.

Chị Tú chia sẻ thêm, với ứng dụng eTax Mobile, việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của hộ kinh doanh cũng khá đơn giản. Khi dữ liệu bán hàng được cập nhật thường xuyên lên hệ thống, ứng dụng eTax Mobile tạo sẵn tờ khai, người nộp thuế chỉ cần xác nhận thông tin và thực hiện vài thao tác tiếp theo là hoàn thành việc nộp thuế.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Thống kê của Cục Thuế cho thấy, từ khi triển khai đến nay, ứng dụng eTax Mobile đã đạt trên 16 triệu lượt tải/cài đặt; số giao dịch nộp thuế qua ngân hàng thương mại đạt trên 24,9 triệu giao dịch, với tổng số tiền nộp thành công khoảng 45 nghìn tỷ đồng.

Hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022 và đến nay đã tiếp nhận, xử lý khoảng 29 tỷ hóa đơn, hình thành nguồn dữ liệu lớn phục vụ quản lý thuế. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đến ngày 20/7/2026 đã có 590.111 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, tăng 37% so với cuối năm 2025; tổng số hóa đơn khởi tạo đạt 8,5 tỷ hóa đơn.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các yêu cầu và thủ tục không cần thiết; đẩy mạnh tự động hóa các quy trình quản lý thuế; chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế… Mục tiêu cuối cùng là để doanh nghiệp có thêm thời gian, nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và để môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, eTax, eTax Mobile, iCanhan và các hệ thống dịch vụ thuế điện tử được vận hành ổn định; 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo ông Mai Sơn, các quy trình quản lý thuế cốt lõi đã được số hóa trên quy mô lớn, bao gồm đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, xử lý hoàn thuế và hoạt động kiểm tra, qua đó giảm đáng kể sự phụ thuộc vào xử lý thủ công trong toàn ngành. Đồng thời, hệ thống công nghệ thông tin hiện tại đã cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành so với mô hình thủ công trước đây, tạo nền tảng vững chắc hơn cho công tác quản lý thuế theo hướng nhất quán và chuẩn hóa.

Các nền tảng dịch vụ thuế điện tử tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người nộp thuế trên môi trường số. Ứng dụng eTax Mobile từng bước trở thành kênh “một cửa” trên thiết bị di động, tích hợp VNeID, hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo Chatbot 24/7.

“Từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đây là kết quả từ sự nỗ lực rất lớn trong công tác cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý của ngành thuế”, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người nộp thuế

TS. Phan Phương Nam, Phó Trưởng khoa Luật thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Thuế đang tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc ngân hàng. Thông qua ứng dụng eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công quốc gia, người nộp thuế có thể tra cứu nghĩa vụ tài chính, thực hiện thanh toán trực tuyến và theo dõi kết quả giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đặc biệt, tháng 5 vừa qua, cơ quan thuế triển khai giải pháp kỹ thuật về xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi và gian lận thuế. Giải pháp này cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề nhức nhối trong quản lý thuế lâu nay, đó là việc sử dụng giấy tờ giả mạo để thành lập “doanh nghiệp ma” nhằm mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Ông Mai Sơn cho biết, ngành Thuế đã xây dựng và mở rộng triển khai hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với các bộ, ngành và các ngân hàng thương mại... nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó hỗ trợ hiệu quả công tác phối hợp liên cơ quan và trao đổi dữ liệu một cách tích hợp hơn, phục vụ tốt hơn người nộp thuế và công tác quản lý thuế.

Song song với đó, ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng gắn với quá trình chuyển đổi số. Hệ thống giám sát, quản lý vận hành công nghệ thông tin tập trung toàn ngành được duy trì, thực hiện giám sát 24/7, bảo đảm các hệ thống ứng dụng trọng yếu vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Công tác an toàn thông tin được triển khai theo mô hình 4 lớp; hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu tập trung, nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống định danh điện tử được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu, quản lý truy cập và bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin ngành Thuế trong môi trường số.

Lợi ích thiết thực từ quá trình chuyển đổi số Từ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai chuyển đổi số, công tác quản lý thuế đã ghi nhận nhiều lợi ích thiết thực. Thời gian xử lý hồ sơ thuế và các thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể, qua đó cải thiện tốc độ cung cấp dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu của người nộp thuế. Việc ứng dụng tự động hóa và xử lý số góp phần giảm thiểu sai sót do yếu tố con người trong hoạt động quản lý thuế, đồng thời tăng cường độ tin cậy và tính nhất quán trong xử lý giao dịch cũng như quản lý hồ sơ. Cùng với đó, năng lực giám sát, theo dõi và kiểm soát được tăng cường, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các quy trình thuế và hỗ trợ cơ quan thuế can thiệp kịp thời, hiệu quả khi cần thiết. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, chuyển đổi số trong quản lý thuế là quá trình lâu dài, liên tục và đòi hỏi sự linh hoạt cao. Để công tác chuyển đổi số của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan thuế nói riêng thành công, cần có sự ủng hộ, đồng hành của doanh nghiệp. Những phản hồi, kiến nghị và kinh nghiệm thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.