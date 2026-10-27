Số hóa quy trình kiểm soát bữa ăn bán trú

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê kiểm tra bữa ăn bán trú. Ảnh: ĐVCC

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Cô Trần Thị Hoa Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Nhật (phường Thanh Khê) cho biết, nhà trường sử dụng dịch vụ cung cấp thực phẩm của Công ty CP Peco Food (xã Hòa Vang). Bên cạnh việc kiểm tra cảm quan và đối chiếu chứng từ, nhà trường ứng dụng mã QR để tra cứu nhanh thông tin nơi sản xuất, hạn sử dụng.

Theo cô Mai, công nghệ giúp nhà trường thuận tiện hơn trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở bữa ăn bán trú. Cán bộ phụ trách có thêm cơ sở đối chiếu khi tiếp nhận nguyên liệu, kịp thời lưu ý những thông tin bất thường và hạn chế nguy cơ đưa thực phẩm không bảo đảm yêu cầu vào bếp ăn.

“Việc ứng dụng mã QR giúp nhà trường kiểm tra thông tin thực phẩm nhanh chóng, thuận tiện hơn. Quan trọng hơn, phụ huynh có thể cùng tham gia kiểm tra, qua đó yên tâm hơn về công tác tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại trường”, cô Mai chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Khánh Vân, phụ huynh nhà trường cho biết, việc đại diện ban phụ huynh được đến trường cùng kiểm tra thực phẩm nhập vào đầu ngày giúp cha mẹ yên tâm hơn.

Theo chị Vân, sự tham gia trực tiếp không chỉ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn quy trình tiếp nhận nguyên liệu mà còn củng cố niềm tin đối với nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê), thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm học 2026 - 2027, toàn trường có 2.145 học sinh đăng ký bán trú (đạt tỷ lệ 69%).

Nhà trường phối hợp với Công ty CP VN Food, đồng thời tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh quét mã truy xuất, tìm hiểu quy trình chế biến và tham quan hệ thống cơ sở vật chất khu vực bếp ăn đột xuất để kịp thời trao đổi, điều chỉnh những vấn đề cần thiết.

Người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, bảo đảm an toàn khi lựa chọn sản phẩm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thông báo đến phụ huynh về công tác giám sát bữa ăn và tạo điều kiện để cha mẹ học sinh đến kiểm tra đột xuất. Qua đó, phụ huynh có thể chủ động tìm hiểu quy trình tổ chức bán trú, cùng nhà trường phát hiện, trao đổi những vấn đề cần điều chỉnh.

Theo thầy Nguyễn Văn Dũng, việc công khai quy trình kiểm soát và tăng cường phối hợp giữa gia đình với nhà trường góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi thông tin được chia sẻ minh bạch, những băn khoăn của phụ huynh về chất lượng bữa ăn cũng có thêm cơ sở để giải đáp.

Đồng bộ dữ liệu, gắn trách nhiệm đơn vị cung ứng

Để việc truy xuất phát huy hiệu quả, trách nhiệm không chỉ nằm ở nhà trường. Ông Trương Dương Bá Tùng, Giám đốc Công ty CP Peco Food, đơn vị cung cấp thực phẩm cho khoảng 90 cơ sở khách sạn, siêu thị, trường học trên địa bàn thành phố nhận định, số hóa nguồn gốc nguyên liệu là hướng đi tất yếu.

Để truy xuất nguồn gốc thực phẩm phát huy hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị cung ứng và cơ sở sản xuất. Mỗi thông tin được tích hợp trên hệ thống cần phản ánh đúng nguồn gốc, quá trình cung ứng và lô hàng thực tế. Nếu mã QR chỉ cung cấp dữ liệu chung, không xác định được sản phẩm cụ thể được giao đến trường, việc truy xuất sẽ khó phát huy đầy đủ giá trị trong kiểm soát an toàn thực phẩm.

Đối với đơn vị cung ứng, số hóa đòi hỏi quá trình quản lý dữ liệu bài bản ngay từ khâu lựa chọn nhà cung cấp. Thông tin về cơ sở sản xuất, vùng trồng, cơ sở chăn nuôi, đơn vị sơ chế và các khâu trung gian cần được thu thập, kiểm tra, cập nhật trước khi tích hợp vào hệ thống.

Phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Khi phát sinh vấn đề về chất lượng, đơn vị cung ứng cũng cần có khả năng phối hợp truy tìm nguồn hàng, xác định phạm vi ảnh hưởng và cung cấp thông tin phục vụ xử lý.

Thông qua việc quét mã, nhà trường có thêm công cụ kiểm tra, phụ huynh có thêm kênh giám sát, còn đơn vị cung ứng phải nâng cao trách nhiệm về nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên, mỗi dữ liệu trên hệ thống cần phản ánh đúng nguồn gốc vùng trồng, cơ sở chăn nuôi, đơn vị sơ chế. Nếu mã QR chỉ cung cấp thông tin chung chung mà không gắn với lô hàng thực tế, việc truy vết khi có sự cố sẽ không mang lại nhiều giá trị.

Để siết chặt công tác này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, đối với các trường có nhiều điểm trường, cần phân công cụ thể nhân sự giám sát. Song song đó, các cơ sở giáo dục thực hiện công khai thực đơn, tình hình thu - chi, khẩu phần ăn và đơn vị cung ứng thực phẩm trên trang thông tin điện tử của nhà trường và bảng tin nội bộ.